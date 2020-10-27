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  • Рабочие АВТОВАЗа неправильно собрали Lada XRAY и Vesta: отзыв из-за риска возгорания

Рабочие АВТОВАЗа неправильно собрали Lada XRAY и Vesta: отзыв из-за риска возгорания

27.10.2020 209 0 0

Под отзыв попали автомобили Lada XRAY и Vesta, произведённые в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. На них необходимо устранить риск утечки топлива и пожара.

 

Информация о производственном браке, допущенном на автомобилях Lada XRAY и Vesta с 1,8-литровым мотором (ВАЗ-21179), появилась в соцсетях ещё на прошлой неделе, но Росстандарт официально объявил об отзыве только сегодня. Причиной отзыва указана «возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов».

Листок из методички по устранению дефекта, опубликованный в соцсетях, позволяет понять, о чём, собственно, идёт речь. На картинках видно, что жгут проводов на отзываемых машинах проходит рядом с топливным шлангом, и хомут, которым фиксируется этот жгут, в результате тряски и вибраций может повредить топливопровод. Топливо из повреждённого топливопровода может попасть на горячие части двигателя и воспламениться.

Ремонт сводится к смещению жгута проводов ближе к головке блока цилиндров и его фиксации с обратной стороны защитной крышки ремня ГРМ. Процедура нехитрая и займёт считанные минуты. Наверняка найдутся владельцы, которые сами справятся с этой задачей, но лучше доверить дело профессионалам, тем более что денег за ремонт в рамках отзыва не возьмут. Вдобавок, если топливный шланг уже имеет повреждения, его заменят на новый.

Всего под отзыв из-за вышеописанного дефекта сборки попали 90 124 автомобиля, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

Добавим, что весной этого года АВТОВАЗ отзывал хэтчбеки Lada XRAY из-за неправильно закреплённого жгута приборного щитка.

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