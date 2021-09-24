Работы на платной трассе М-4 «Дон» продолжаются: на одном из этапов их закончат до конца года

Пока что сезон дорожного строительства и проведения реконструкций продолжается. В ближайшие выходные дорога в Воронежской области будет частично перекрыта.

В России платные автодороги находятся в доверительном управлении госкомпании «Автодор», в их число входит и трасса М-4 «Дон». Напомним, за проезд по ней автовладельцам приходится платить. При этом пользуются этим маршрутом многие жители страны, так как она следует к курортам, расположенным на побережье Чёрного моря. Путь довольно загружен: в Автодоре подсчитали, что среднесуточный трафик здесь в пиковые месяцы составляет около 70-80 тыс. машин, так что даже небольшие заторы на дороге могут привести к многочасовым пробкам.



Чтобы сократить количество проблемных мест на М-4 дорожники проводят ремонты и реконструкции: новые или серьёзно пересмотренные участки трассы «Дон» позволяют сделать движение по автодороге свободнее (конечно же, после окончания работ). Ну, а в то время, когда дорожники трудятся, нередко заторы образуются именно из-за проведения работ.

Сейчас продолжаются дорожные работы на 771-ом километре трассы М-4 (находится в Воронежской области). В госкомпании предупредили о краткосрочных перекрытиях движения на указанном участке: проехать нельзя будет в ближайшую субботу, 25 сентября, в перерыве с 9 до 13 часов (в обоих направлениях, включая съезды). Дорогу в этом месте перекроют из-за монтажа балок путепровода транспортной развязки. Впоследствии этот узел обеспечит связь с несколькими населёнными пунктами – Лебединкой и Кравцово.



Дорожные работы здесь ведутся в рамках второго этапа реконструкции участка трассы, проходящего с 741-го по 777 километр. Кроме того, продолжается возведение ещё пары новых развязок: первая появится на 750-ом километре у посёлка Дядин, вторая – на 763-ем километре у села Криница. При этом на второй развязке на данный момент уже обустроены слои дорожного покрытия.

Как отметили в Автодоре, на 36 километрах второго этапа реконструкции дороги в Воронежской области сейчас выполняется устройство насыпи земляного полотна основного хода, а также устройство слоёв дорожной одежды. На этом отрезке запланирована реконструкция тех полос трассы М-4 «Дон», которые идут в сторону Москвы. Кроме того, продолжается строительство пяти путепроводов. Судя по плану, работы должны быть завершены в третьем квартале 2023 года.



А на первом этапе реконструкции все работы по обустройству Автодор намерен завершить до конца текущего года (этот отрезок пути проходит с 715-го по 741-ый километр). Сейчас на участке протяженностью 26 км продолжается монтаж опор автоматизированной системы управления дорожным движением, строительство на 731-ом километре зоны для отдыха: парковка предназначена как для легкового, так и для грузового транспорта.

Напомним, одной из масштабных реконструкций на трассе М-4 «Дон» является строительство обхода Ростова-на-Дону (официальное название проекта – обход Аксая). Новый участок после открытия позволит вывести транзитный трафик из областного центра, а также поможет водителям меньше времени тратить на путь до курортов Черноморского побережья.

