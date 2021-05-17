Ралли «Ленинград» традиционно завершает весенний сезон мероприятий. В этом году оно пройдет 22 мая и войдет в серию событий, приуроченных к празднованию дня рождения города Санкт-Петербурга. Ралли возьмет старт из самого сердца II международного транспортного фестиваля SPbTransportFest. Более 40 участников на классических и ретро-автомобилях примут участие в соревновании.

Партнерский материал

Ралли «Ленинград-2021» – мероприятие, которое второй год входит в спортивную программу ПМЭФ. Ежегодно на мероприятие приезжают участники из различных городов нашей страны, и автомобили участников 22 мая станут украшением SPbTransportFest, с которого возьмет старт ралли в этом году. Административные процедуры пройдут на Манежной площади Санкт-Петербурга, после чего в 18:00 состоится торжественный старт, и участники поедут в увлекательное путешествие с элементами квеста по неизвестным историческим местам города на Неве.

Уже сейчас подано свыше 40 заявок, и среди автомобилей есть даже те, которые были выпущены в начале прошлого века. Именно на таком, в частности, примет участие Николай Соболев. Его Audi Front 1932 года выпуска – настоящий ветеран, но доблестно продолжает покорять дороги нашей страны. Помимо этого среди участников есть экипаж четы Антоновых, которые участвуют в ралли на ГАЗ-21. Их Волга – по-настоящему семейная реликвия, и у нее сменилось уже третье поколение владельцев.

«Наша Волга – это семейный автомобиль. Был приобретен новым в 1968 году моим дедом, летчиком-истребителем ВВС СССР, подполковником Юрием Антоновым. В 2015-2017 машина прошла полную реставрацию, участвовала в выставке ClassicMotorShow в финском Лахти и побывала на фестивале Silverstone Classic в английском Сильверстоуне», – комментирует Кирилл Антонов.

Еще одна ленинградская черная Волга и бессменный участник ралли Константин Бакей традиционно участвуют в мероприятии.

Среди участников ралли «Ленинград» есть и легендарная Чайка. Роман Пинаев, руководитель международного Клуба владельцев автомобилей Чайка, рассказал, что он выедет на ралли на оригинальном автомобиле 1985 года выпуска, который в свое время служил в Министерстве обороны СССР, а теперь регулярно участвует в ралли.

Необычна история и еще одной машины – участницы соревнования. Volvo Алексея Смирнова – вторая машина данной марки в коллекции Алексея, которую он приобрел и восстановил под впечатлением от посещения музея Вольво в Швеции. Коробка передач этой машины уникальна, этот вариатор (на ремнях) может с одинаковой скоростью ехать как вперед, так и назад.

Но есть среди участников и более молодые представители автопрома. В этом году благодаря партнерам ралли – компании Евросиб MINI, организаторы ввели специальные условия для любителей марки. И Кирилл Рыжов из Москвы – яркий представитель клуба MINI People.

«Мы – путешественники и большие поклонники автомобилей, в частности марки MINI. На первом своем MINI мы совершили несколько знаковых для себя путешествий, таких как Москва – София (через Украину-Молдавию и Румынию), Москва – Барселона, когда мы по кругу проехали все западные европейские страны, Санкт-Петербург – Гданьск через всю Прибалтику. На MINI объездили все Черноморское побережье нашей страны и посещали разные города России и Европы. В ралли участвуем впервые, и для нас это будет новый интересный опыт. Сейчас выступаем на MINI Countryman 2019 года выпуска. В ближайших планах – тур по исторической Германии и путешествие вокруг Скандинавского полуострова», – поделился с организаторами Кирилл Рыжов.

На данный момент представлять клуб MINI People намерены 9 автомобилей.

В ходе ралли экипажи проедут более ста километров асфальтовых дорог и совершат невероятное путешествие по неизвестному завораживающему Санкт-Петербургу.

Ралли «Ленинград» – это отличная возможность интересно и познавательно провести время с семьёй и друзьями, встретиться и пообщаться с владельцами автоклассики, потренироваться в ралли на регулярность движения, взглянуть на город по-новому, открыв для себя неизведанный Петербург.