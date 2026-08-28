Ram ProMaster City: «европеец» с мотором 1.6 стал самым дешёвым фургоном в США

Корпорация Stellantis объявила цены на новый для США компактный фургон Ram ProMaster City. Базовый фургон Tradesman Cargo будет стоить 39 995 долларов с учётом доставки, а минивэн в топовой комплектации SLT Passenger Wagon обойдётся в 44 195 долларов. Продажи начнутся в первом квартале 2027 года.

Премьера нового Ram ProMaster City состоялась в марте этого года, а вчера были объявлены цены. Новым Ram ProMaster City является только для США. На самом деле это перелицованный ветеран европейского рынка однотонных фургонов — «француз» Citroen Jumpy/Peugeot Expert поколения K0, выпускающийся с 2016 года и имеющий клонов под марками Fiat, Iveco, Opel/Vauxhall и Toyota.

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Прежде, а именно в период с 2015 по 2022 год, под именем Ram ProMaster City в США продавался клон итальянского «каблучка» Fiat Doblo. Новый Ram ProMaster City заметно крупнее прежнего, но при этом даже с габаритной длиной 5344 мм он считается в США компактным фургоном. Габаритная высота нового Ram ProMaster City — 2032 мм, то есть его можно загонять в стандартный легковой гараж. Вариантов с другой длиной и высотой в США не будет.

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Так вышло, что Ram ProMaster City сейчас — единственный компактный фургон на американском рынке. Другие производители из этого сегмента сбежали из-за низких продаж, но спрос на такие фургоны полностью не исчез — вот маркетологи Stellantis и решили заполнить пустующую нишу. Ближайшим по формфактору (фургон с низкой крышей) аналогом Ram ProMaster City на рынке США является древний рамный Chevrolet Express: его минимальная цена с базовым 4,3-литровым бензиновым V6 (280 л.с., 404 Нм) и 8-ступенчатой АКП в США сейчас составляет 43 805 долларов с учётом доставки.

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Ram ProMaster City оснащается куда более экономичным 1,6-литровым бензиновым турбомотором (168 л.с., 300 Нм) в паре с 8-ступенчатой АКП, привод только передний. Любопытно, что на потребительском сайте Ram рабочий объём двигателя не указан, потому что 1,6 л для довольно крупного фургона может вызвать у покупателя оторопь, но «прикручивать» более крупный и мощный движок к фургону K0 было бы слишком затратно.

Максимальная вместимость фургона Ram ProMaster City — 4,73 кубометра, максимальная грузоподъёмность — 987 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 907 кг. В общем, прямо скажем, не тяжеловес, но за свои деньги предложение неплохое. Уже в базовой комплектации Tradesman есть 10-дюймовый мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 10-дюймовый приборный экран, электронное зеркало заднего вида и подогрев сидений. Прочие удобства — в более дорогих комплектациях. Минивэн может иметь до восьми посадочных мест.

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Производиться Ram ProMaster City будет на заводе Tofas в турецком городе Бурса, отсюда фургоны удобно отправлять по морю в Америку.