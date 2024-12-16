Рамный трёхрядный Toyota Hilux Rangga SUV: первые официальные фотографии

Пикап Toyota Hilux Champ справил мировую премьеру в ноябре прошлого года в Таиланде, он разработан для развивающихся рынков как более доступная и в то же время более гибкая в плане конструкции альтернатива рамному пикапу Toyota Hilux. Грузовичок Hilux Champ тоже имеет рамную конструкцию, передняя подвеска — независимая пружинная на двойных поперечных рычагах, задняя — зависимая рессорная. Грубоватый дизайн кабины Hilux Champ выполнен в стиле классических внедорожников Toyota, интерьер тоже олдскульный и очень простой, если не сказать примитивный — на аналоговом щитке приборов даже нет тахометра, хотя вырез под него имеется.

Toyota Hilux Rangga

Недавно Toyota Hilux Champ вышел на индонезийский рынок, здесь он продаётся как Toyota Hilux Rangga. В минувшем октябре на местном автосалоне был представлен концепт Hilux Rangga SUV — это универсал, созданный на базе пикапа. Любительские фотографии и обзоры концепта Toyota Hilux Rangga SUV наделали немало шума в Сети — уж больно специфический у машины вышел дизайн. Между тем только сегодня индонезийский официальный дистрибьютор Toyota Astra Motor опубликовал первые фотографии Hilux Rangga SUV, заодно стали известны кое-какие подробности об этой забавной машине.

Несмотря на брутальный вид, Toyota Hilux Rangga SUV нельзя назвать внедорожником, так как привод у него только задний. Исходная платформа IMV грузовичка в теории готова принять любые типы силовых установок (дизельные, бензиновые, газовые, гибридные и полностью электрические), так что в будущем возможен и полный привод, но пока привод только задний, а значит о поездках по серьёзному бездорожью на Toyota Hilux Rangga SUV можно забыть.

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С места водителя Toyota Hilux Rangga SUV ничем не отличается от исходного грузовичка, а всего салон вмещает семь человек (посадочная формула 2+3+2). Как сообщает CNN Indonesia﻿, производство Toyota Hilux Rangga SUV поручено индонезийской кузовной фирме New Armada, то есть это будет не конвейерная, а, по сути, ручная сборка, что объясняет невысокие тиражи (около 50 штук в месяц) и относительно высокую цену универсала — от 400 млн до 500 млн индонезийский рупий в зависимости от оснащения (от 2,6 млн до 3,25 млн рублей в переводе по текущему курсу). В будущем Toyota Astra Motor намерена сотрудничать и с другими подрядчиками, которые смогут предложить альтернативный дизайн для Toyota Hilux Rangga SUV. Коммерческое имя универсала тоже может быть иным.

Toyota Hilux Rangga SUV

Toyota Hilux Rangga SUV будет оснащаться теми же силовыми установками, что грузовичок Toyota Hilux Rangga, а именно 2,0-литровым бензиновым двигателем (139 л.с., 183 Нм) либо 2,4-литровым турбодизелем (149 л.с., 400 Нм). Коробка передач — 5-ступенчатая МКП, для дизеля в топовой комплектации High вместо «механики» можно выбрать 6-ступенчатый гидромеханический «автомат». Пикап Toyota Hilux Rangga стоит в Индонезии от 188,7 млн до 299,2 млн рупий (от 1,23 млн до 1,95 млн рублей).

Добавим, что Toyota на данный момент является лидером индонезийского рынка: с января по ноябрь текущего года, по данным GAIKINDO, она реализовала здесь 268 288 автомобилей (-8,9% по сравнению с АППГ), второе место занимает Daihatsu с результатом 155 062 проданных автомобиля (-13,4%), третье Honda — продано 92 327 машин (-21%).

