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  • Рамный внедорожник MG Gloster превратился в Majestor после рестайлинга

Рамный внедорожник MG Gloster превратился в Majestor после рестайлинга

20.01.2025 529 1 0

Внешне предназначенный для индийского рынка вездеход MG в целом изменился так же, как китайский донор – Maxus D90. А вот интерьер пока не продемонстрировали.

В рамках проходящей в эти дни в Индии выставки Bharat Mobility Global Expo марка MG провела премьеру рамного внедорожника под названием Majestor. Модель позиционируется как совершенно новая, но это не совсем так. Перед нами – рестайлинговая и переименованная версия местного вездехода MG Gloster, который в строю с 2020 года. Причем Глостер не является оригинальной разработкой марки – это «китаец» Maxus D90, он же LDV D90 на некоторых рынках. Напомним, бренды MG, Maxus и LDV принадлежат концерну SAIC. К слову, в родном Китае исходный внедорожник обновился еще в 2022-м, и там преобразившейся модели также присвоили другое имя – Territory.

MG Majestor
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MG Majestor
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MG Majestor
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В плане дизайна экстерьера индийский MG Majestor повторил Maxus Territory для Поднебесной, не считая эмблемы и шильдика. Если же сравнивать с MG Gloster, то внедорожник с новым именем имеет еще более внушительные бамперы и радиаторную решетку, двухэтажную головную оптику и оформленные в виде единой плашки задние фонари.

MG Majestor
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MG Majestor
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MG Majestor
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MG Majestor
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Габариты Majestor пока не раскрыты. Впрочем, они наверняка такие же, как у вездехода Maxus. Длина последнего составляет 5046 мм, ширина – 2016 мм, высота – 1876 мм, колесная база – 2950 мм. Для сравнения, габариты MG Gloster для Индии: 4985/1926/1867 мм, расстояние между осями – те же 2950 мм.

MG Majestor

Интерьер MG Majestor еще не продемонстрировали. Однако тестовые образцы уже попадались фотошпионам. Внутри внедорожник тоже скопирует «китайца», кроме, конечно, расположения руля. В салоне заменят переднюю панель, мультимедиа и блок управления «климатом».

MG Majestor

О технике внедорожника марка MG умолчала. Индийские профильные СМИ считают, что Majestor предложат с битурбированным дизелем 2.0 мощностью 216 л.с., который положен и MG Gloster в дорогих комплектациях. Начальные исполнения Gloster оснащены 161-сильным турбодизелем 2.0. Все версии прежнего внедорожника укомплектованы классическим восьмиступенчатым автоматом. Старый Gloster с младшим мотором имеет задний привод, с более мощным – полный.

MG Gloster
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MG Gloster
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Maxus Territory, он же рестайлинговый Maxus D90
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Maxus Territory, он же рестайлинговый Maxus D90
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На индийский рынок MG Majestor выйдет позже в этом году. Судя по всему, его будут продавать параллельно с MG Gloster – по крайней мере, какое-то время. Глостер сегодня стоит примерно от 3,6 млн рупий, что эквивалентно около 4,2 млн рублей по текущему курсу.

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1 комментарий
20.01.2025 13:23
Иван Сергеев

Похож на "Москвич 8".

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