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  • Рамный внедорожник Maxus D90 с новым дизайном отправится на экспорт под брендом LDV

Рамный внедорожник Maxus D90 с новым дизайном отправится на экспорт под брендом LDV

10.06.2024 315 0 0

За пределами родного Китая обновленный трехрядный вездеход пока анонсирован только с дизелем. В продажу модель LDV поступит до конца года.

В Китае этот рамный внедорожник с агрессивным обликом дебютировал еще в 2022-м. Там он доступен под маркой Maxus и считается отдельной моделью с именем Territory, хотя на самом деле он представляет собой Maxus D90 после глубокого рестайлинга. Исходный же D90 местным эксклюзивом не является – его поставляют и на экспорт, причем на некоторых рынках вездеход продают под брендом LDV. Кстати, Maxus как раз произошел от некогда британской компании LDV, которой в свое время владел наш ГАЗ (сегодня Maxus и LDV принадлежат концерну SAIC). Так вот, теперь анонсирован преобразившийся экспортный LDV D90: модель показали в ЮАР. Справедливости ради отметим, что эта африканская страна не станет дебютным зарубежным рынком для рестайлингового SUV – он уже добрался до Саудовской Аравии. Однако там модель – тоже Maxus, как в Китае.

Обновленный LDV D90, версия для ЮАР
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Обновленный LDV D90, версия для ЮАР
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Обновленный LDV D90, версия для ЮАР
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Обновленный LDV D90, версия для ЮАР
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Напомним, D90 построен на базе пикапа Maxus T60 (он же T90 на родине), который за пределами Китая также продают под маркой LDV. Рестайлинг грузовика провели еще раньше, и именно в его стиле обновился пассажирский SUV. В частности, от пикапа внедорожник унаследовал двухэтажную головную оптику: сверху расположены светодиодные ходовые огни, под ними – вертикальные блоки фар. При этом у Maxus/LDV D90 оригинальные радиаторная решетка, бамперы и задние фонари. Разумеется, модель LDV имеет собственные эмблемы и шильдики. По габаритам предназначенные для разных рынков SUV совпадают: длина – 5046 мм, колесная база – 2950 мм.

Обновленный LDV D90, версия для ЮАР

Внутри внедорожники Maxus и LDV тоже повторяют друг друга (конечно, за исключением расположения руля). Над передней панелью возвышается крупный планшет мультимедийной системы, под центральными дефлекторами обдува красуется ряд физических клавиш. В ЮАР LDV D90 предложат в двух комплектациях – Elite и Flagship. Африканский вездеход по умолчанию семиместный. В списке стандартного оборудования значатся кожаная обивка, климат-контроль, упомянутый тачскрин, шесть подушек безопасности, штатный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. LDV D90 Flagship – это еще подогрев передних сидений, панорамный люк, 20-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых и камеры кругового обзора.

Обновленный LDV D90, версия для ЮАР

В Южной Африке внедорожник будет доступен с битурбированным дизелем 2.0 мощностью 218 л.с. (500 Нм), классическим восьмиступенчатым автоматом от ZF и полным приводом. В Китае Maxus D90 с аналогичным двигателем вдобавок имеет 48-вольтовый стартер-генератор, однако для модели LDV «довесок» не заявлен. А еще в КНР можно выбрать SUV с бензиновым турбомотором 2.0 (261 л.с.).

Дореформенный LDV D90, версия для Австралии
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Дореформенный LDV D90, версия для Австралии
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Рестайлинговый Maxus D90 для Саудовской Аравии. Там внедорожник после модернизации получил приставку Max
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Рестайлинговый Maxus D90 для Саудовской Аравии. Там внедорожник после модернизации получил приставку Max
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Рестайлинговый Maxus D90 для Саудовской Аравии. Там внедорожник после модернизации получил приставку Max
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В ЮАР поставки новых LDV D90 клиентам обещают начать в четвертом квартале, цены пока не объявлены. Такой вездеход LDV также должен добраться до Австралии и соседней с ней Новой Зеландии.

Между тем в Индии у Maxus/LDV D90 есть родной брат под маркой MG – Gloster (брендом MG тоже владеет SAIC). Индийский внедорожник также готовится к рестайлингу, однако, судя по шпионским фото, внешне модернизированный Глостер будет отличаться от D90.

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