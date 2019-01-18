Расходы на труд: парковку у места работы могут сделать бесплатной

Расходы на труд: парковку у места работы могут сделать бесплатной

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Увеличенные тарифы на оплату паркинга в столице России вызвали недовольство у многих, в том числе у депутатов Госдумы.
 

В середине декабря прошлого года в силу вступили новые правила парковки в Москве. На самых загруженных улицах цена одного часа стоянки выросла с 200 до 380 рублей. Подорожание коснулось Тверской улицы, Арбата, Патриарших прудов, Петровки, Неглинной, Романова переулка, а также делового района «Москва-Сити». Соответственно у тех водителей, которые трудятся в этих местах и оставляют поблизости машины на время рабочего дня, заметно (почти в 2 раза) выросли расходы на платную парковку. В итоге некоторым, как это не парадоксально звучит, работать стало невыгодно.

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По словам депутата Госдумы Василия Власова, на чрезвычайно высокие издержки жалуются жители столицы. Об этом он рассказал главе департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову. Также в своём письме чиновник предложил и вариант решения проблемы: предоставлять гражданам абонемент на бесплатную парковку по месту официального трудоустройства.

Напомним, если верить чиновникам, тарифы на оплату парковки в столице были увеличены для того, чтобы уменьшить количество машин на загруженных улицах. На самом деле, именно с этой целью вообще изначально ввели оплачиваемую стоянку. То есть: если не хочешь тратить лишние деньги, то придётся парковаться там, где дешевле, и идти до нужного места пешком, либо же вообще переходить на общественный транспорт.

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Кстати, депутатов Госдумы волнует вопрос с оплатой парковки не только в контексте всех официально трудоустроенных москвичей, но и касательно… себя самих. Ранее Kolesa.ru сообщал, что они заинтересовались возможностью попасть в список «льготников», которые могут не платить за паркинг. Об этом стало известно после того, как в перечень решили внести фельдъегерей (они занимаются государственной корреспонденцией).

Сейчас бесплатно оставлять машину на платных городских парковках в столице РФ могут инвалиды (на местах с соответствующей разметкой), члены многодетных семей, владельцы мотоциклов и электромобилей, участники ВОВ, герои Советского Союза и РФ и т.д. Также не платят за парковку водители автомобилей оперативных служб (скорой, пожарной, полиции). В конце декабря в силу вступил закон «Об организации дорожного движения», который в том числе позволил парковаться бесплатно также водителям машин Следственного комитета, Росгвардии и ФСО (Федеральной службы охраны).

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Новые правила парковки затронули не только стоимость услуг. Помимо этого время бесплатного нахождения на платном паркинге сократилось с 15 до 5 минут (за этот период нужно успеть провести платеж). Кстати, для нарушителей правил парковки увеличили штраф. С 9 января 2019 года он составляет не 2 500 рублей, как раньше, а 5 000 рублей.

Ещё одним не самым приятным сюрпризом для москвичей стало увеличение тарифов на автоэвакуацию (они не менялись с 2013 года). С начала текущего года цена на услуги перемещения машин, нарушивших правила парковки, выросла на 4%. Так, принудительное отправление на штрафстоянку автомобилей категории В с двигателями мощностью от 80 до 250 л.с. теперь обходится в 5,2 тыс. рублей.

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