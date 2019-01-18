Расходы на труд: парковку у места работы могут сделать бесплатной

Увеличенные тарифы на оплату паркинга в столице России вызвали недовольство у многих, в том числе у депутатов Госдумы.

В середине декабря прошлого года в силу вступили новые правила парковки в Москве. На самых загруженных улицах цена одного часа стоянки выросла с 200 до 380 рублей. Подорожание коснулось Тверской улицы, Арбата, Патриарших прудов, Петровки, Неглинной, Романова переулка, а также делового района «Москва-Сити». Соответственно у тех водителей, которые трудятся в этих местах и оставляют поблизости машины на время рабочего дня, заметно (почти в 2 раза) выросли расходы на платную парковку. В итоге некоторым, как это не парадоксально звучит, работать стало невыгодно.

По словам депутата Госдумы Василия Власова, на чрезвычайно высокие издержки жалуются жители столицы. Об этом он рассказал главе департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову. Также в своём письме чиновник предложил и вариант решения проблемы: предоставлять гражданам абонемент на бесплатную парковку по месту официального трудоустройства.

Напомним, если верить чиновникам, тарифы на оплату парковки в столице были увеличены для того, чтобы уменьшить количество машин на загруженных улицах. На самом деле, именно с этой целью вообще изначально ввели оплачиваемую стоянку. То есть: если не хочешь тратить лишние деньги, то придётся парковаться там, где дешевле, и идти до нужного места пешком, либо же вообще переходить на общественный транспорт.

Кстати, депутатов Госдумы волнует вопрос с оплатой парковки не только в контексте всех официально трудоустроенных москвичей, но и касательно… себя самих. Ранее Kolesa.ru сообщал, что они заинтересовались возможностью попасть в список «льготников», которые могут не платить за паркинг. Об этом стало известно после того, как в перечень решили внести фельдъегерей (они занимаются государственной корреспонденцией).

Сейчас бесплатно оставлять машину на платных городских парковках в столице РФ могут инвалиды (на местах с соответствующей разметкой), члены многодетных семей, владельцы мотоциклов и электромобилей, участники ВОВ, герои Советского Союза и РФ и т.д. Также не платят за парковку водители автомобилей оперативных служб (скорой, пожарной, полиции). В конце декабря в силу вступил закон «Об организации дорожного движения», который в том числе позволил парковаться бесплатно также водителям машин Следственного комитета, Росгвардии и ФСО (Федеральной службы охраны).

Новые правила парковки затронули не только стоимость услуг. Помимо этого время бесплатного нахождения на платном паркинге сократилось с 15 до 5 минут (за этот период нужно успеть провести платеж). Кстати, для нарушителей правил парковки увеличили штраф. С 9 января 2019 года он составляет не 2 500 рублей, как раньше, а 5 000 рублей.

Ещё одним не самым приятным сюрпризом для москвичей стало увеличение тарифов на автоэвакуацию (они не менялись с 2013 года). С начала текущего года цена на услуги перемещения машин, нарушивших правила парковки, выросла на 4%. Так, принудительное отправление на штрафстоянку автомобилей категории В с двигателями мощностью от 80 до 250 л.с. теперь обходится в 5,2 тыс. рублей.