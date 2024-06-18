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  • Рассекречен салон кроссовера Chery Tiggo 8L: марка постепенно отказывается от единого табло

Рассекречен салон кроссовера Chery Tiggo 8L: марка постепенно отказывается от единого табло

18.06.2024 213 0 0

Полноценную премьеру модели должны провести в ближайшее время. Предполагается, что на родине паркетник сначала предложат с двухлитровым бензиновым турбомотором.

Накануне компания Chery распространила первые официальные изображения своего нового кроссовера, предназначенного для домашнего рынка. В Китае этот SUV будут продавать под именем Tiggo 8L: судя по всему, он дополнит и без того обширное семейство «восьмерок». Впрочем, за пределами Поднебесной такой паркетник вполне может появиться в качестве Tiggo 8 следующего поколения. Так вот теперь производитель рассекретил интерьер модели.

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Внутри паркетник повторил гибридный кроссовер Chery Fulwin T9 (Fulwin – это отдельная электрифицированная серия компании), ближайшим родственником которого Tiggo 8L в принципе и является. «Элька» получила аналогичные переднюю панель, усеченный руль и двухэтажный центральный тоннель, а управление настройками кресел вынесли на двери. Кроме того, модели достались отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. К слову, раньше Чери, напротив, часто переводила свои паркетники на единое табло, но сейчас такое решение в КНР, видимо, перестало быть модным. По предварительным данным, Chery Tiggo 8L предложат в пяти- или семиместном исполнении.

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Габариты мы знаем благодаря сертификату, внесенному недавно в базу местного минпрома. Длина Tiggo 8L равна 4795 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1725 или 1737 мм (зависит от версии), колесная база – 2770 мм. Таким образом, по всем показателям, за исключением высоты, кроссовер с новой приставкой превзошел прочие «восьмерки». Для сравнения, размеры престижного Tiggo 8 Pro для Китая (в России паркетник с такой внешностью не представлен): 4745/1860/1745 мм, расстояние между осями – 2710 мм. У серийного гибрида Fulwin T9 габариты такие же, как у Tiggo 8L (хотя перед стартом продаж T9 компания Chery выставляла другой гибрид – аналог более крупного Tiggo 9).

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Ожидается, что на первом этапе новый кроссовер предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 254 л.с. Для модели предусмотрен полный привод.

Официальную презентацию Chery Tiggo 8L должны провести совсем скоро. На домашний рынок кроссовер выйдет до конца текущего года. Вероятно, такой паркетник окажется дороже остальных «восьмерок». К примеру, упомянутый выше Tiggo 8 Pro в Китае сейчас стоит от 126 900 юаней (около 1,54 млн рублей по актуальному курсу). Ну а бензоэлектрический Chery Fulwin T9 обойдется минимум в 129 900 юаней (1,57 млн рублей).

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