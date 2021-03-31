Расширение географии: Mercedes-Benz будет выпускать новый eSprinter на трёх заводах

Производство вэна на двух площадках в Германии и одной в США начнётся во второй половине 2023 года.

Немецкий автопроизводитель наладил производство коммерческого автомобиля Sprinter первого поколения в 1995 году. С тех пор модель успела сменить уже три поколения, вэн актуальной генерации был представлен в феврале 2018 года. Весной того же года дебютировала «батарейная» версия модели – Mercedes-Benz eSprinter. Сейчас немцы занимаются разработкой преемника для этого электрокара.



Выпуск актуальной версии Mercedes-Benz eSprinter налажен только на одном заводе, который расположен в Дюссельдорфе. Однако в дальнейшем географию было решено расширить: в компании рассказали о том, что преемника «зелёного» вэна будут выпускать сразу на трёх предприятиях, одно из них прежнее – площадка в немецком Дюссельдорфе, второе находится в Людвигсфельде (тоже Германия), а третье – в Норт-Чарлстоне (штат – Южная Каролина, США). При этом немцы не поскупились на переоборудование каждого завода: на это в Mercedes-Benz заложили по 50 млн евро.



Стоит отметить, что сейчас на предприятии в Дюссельдорфе выпускаются параллельно и актуальные Спринтеры с ДВС, и электрические версии. В дальнейшем совмещённым будет производство и на двух других площадках – в Германии и США. На сегодняшний день в Людвигсфельде налажен выпуск модели в модификации шасси с кабиной, а в Норт-Чарлстоне – фургонов. В компании считают, что это решение позволит быстро реагировать на увеличение спроса на «батарейные» коммерческие автомобили.



На фото: актуальный Mercedes-Benz eSprinter

В основу преемника eSprinter легла специализированная платформа Electric Versatility Platform, она позволит размещать объёмные тяговые батареи. Новый «зелёный» коммерческий автомобиль будет выпускаться не только в версиях пассажирского вэна и панельного фургона, но и в модификации шасси, на котором можно установить различное оборудование (бортовой грузовик, рефрижератор или же скорая помощь).



Нынешний eSprinter продаётся в Европе, но электрокара нет в США. Это будет исправлено с выходом преемника, который обещает добраться до местных дилеров. Сейчас в Штатах представлен «обычный» Sprinter, в 2020-ом он разошёлся тиражом 26 942 экземпляра, что на 15,4% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, продажи Ford Transit в прошлом году составили 131 556 шт. (-14,5%). Кстати, в декабре прошлого года американская компания представила свой «электровэн» – E-Transit выйдет на рынок ближе к концу 2021-го.



Выхода нового Mercedes-Benz eSprinter и расширения географии производства пока придётся подождать: как рассказали в компании, выпуск глобального преемника начнётся на трёх площадках во второй половине 2023 года. Ожидается, что у нового «электровэна» будет три варианта батареи на выбор, какая у них будет ёмкость, пока не уточняется. Информация о «начинке» новинки, вероятно, тоже появится позже.

Напомним, Mercedes-Benz сейчас активно развивает «зелёное» направление. Одной из ближайших новинок станет электрический флагман – EQS. Совсем недавно компания показала интерьер модели. Полностью автомобиль рассекретят уже скоро, 15 апреля 2021 года.

