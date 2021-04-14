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  • Растерявший на родине покупателей Kia Cerato пережил рестайлинг: первые фото и видео

Растерявший на родине покупателей Kia Cerato пережил рестайлинг: первые фото и видео

14.04.2021 788 1 2

Седану корейской марки подправили дизайн экстерьера, также расширен список доступного оборудования. Пока неизвестно, коснулись ли реформы техники.

 

Модель Kia гольф-класса актуальной генерации дебютировала в 2018-м, на большинстве рынков, включая и Россию, она известна под именем Cerato, в Штатах – это Forte, а в Корее и Китае автомобиль носит индекс K3. Причем на родине марки выпускают не только седан, но и пятидверный хэтчбек. Пришло время рестайлинга, и первыми такие машины получат именно корейцы – начать решили с «четырехдверки», обновленный хэтч представят позже. Модернизация весьма кстати, ведь на домашнем рынке минувший год «тройка» закончила с внушительным «минусом»: реализовано 23 437 штук, что на 47% меньше, чем в 2019-м. Для сравнения, Hyundai Elantra (если точнее, Avante) на родине в 2020-м разошлась тиражом в 87 731 экземпляр (совокупный результат нового и предыдущего поколений).

Обновлённый Kia K3
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Обновлённый Kia K3
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Обновлённый Kia K3
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Обновлённый Kia K3
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Обновлённый Kia K3
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Итак, Kia K3 досталась новая радиаторная решетка (она стала у́же, а фары отныне «прилеплены» к ней), ходовые огни сделали в виде «пунктиров», поворотники теперь встроены в фары (у дореформенной модели они на бампере). У фонарей прежняя форма, но начинку заменили – в них тоже появились «штрихи», как у старших седанов марки. Также K3 получил новые задние поворотники, хотя они по-прежнему расположены на бампере (сами бамперы отныне другие). Ну и еще модель щеголяет новой эмблемой, плюс расширена палитра цветов кузова.

Обновлённый Kia K3
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Обновлённый Kia K3
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Главные обновки в салоне – мультимедийная система с дисплеем диагональю 10,25 дюйма (у прежнего K3/Cerato 8-дюймовый экран) и виртуальная «приборка» аналогичного размера. Также список оборудования пополнили электрический стояночный тормоз и система дистанционного запуска мотора. Кроме того, для интерьера предусмотрен новый вариант расцветки – сочетание черного с «насыщенным оранжево-коричневым».

О технике в компании умолчали. Дорестайлинговый седан Kia K3 в Корее сегодня предлагается с «атмосферником» 1.6 мощностью 123 л.с., который работает в паре с вариатором. Хэтчбек там доступен только в «оспортивленной» версии GT с 204-сильной бензиновой «турбочетверкой» 1.6 T-GDI и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Полноценная презентация обновленной «четырехдверки» запланирована на 20 апреля.

Дореформенный Kia K3, он же Cerato
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Дореформенный Kia K3, он же Cerato
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Дореформенный Kia K3, он же Cerato
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В России седан Kia Cerato последней генерации представлен с бензиновыми моторами 1.6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI (150 л.с.), первый сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второму положена только 6АКП. До нас рестайлинговая «четырехдверка», вероятно, доберется к концу года.

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1 комментарий
14.04.2021 18:35
Papirus (@sc_1968)

Недобитым маркетологам еще не пришло в голову, что слова «вариатор», «робот» - синонимы понятия «провал на рынке»?!

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