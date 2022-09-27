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Растянутый Hyundai Santa Fe стал ещё больше после рестайлинга

27.09.2022 276 0 0

Удлиненному паркетнику подправили внешность и переделали интерьер, технику же менять не стали. Как и прежде, такой Санта представлен только в Китае.

 

Китайские профильные СМИ отщелкали местный посвежевший Hyundai Santa Fe еще в августе. И в том же месяце совместное предприятие Beijing Hyundai, которое отвечает за выпуск модели, провело публичный показ. Ну а теперь в КНР наконец дан старт продажам. Напомним, «поднебесный» Санта актуального поколения изначально отличается от «мирового» — у него другой дизайн, вдобавок китайский кросс гораздо крупнее. Ну и добавим, что глобальный паркетник пережил существенную модернизацию два года назад, переехав на новую платформу.

Дореформенный Hyundai Santa Fe и обновленный кроссовер для Китая
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Дореформенный Hyundai Santa Fe и обновленный кроссовер для Китая
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В Китае паркетник сохранил прежнюю тележку. Зато из-за нового переднего бампера «их» модель, вопреки августовским сообщениям местных медиа, стала еще больше (прежде СМИ писали, что габариты не изменились): длина рестайлингового Santa Fe выросла на 15 мм до 4945 мм. Колесная база – те же 2865 мм. Для сравнения, длина нынешнего глобального SUV составляет 4785 мм, расстояние между осями – 2765 мм. Рестайлинг также принес «поднебесному» Санте новую радиаторную решетку, плюс задние фонари сделали «прозрачными».

Обновленный Hyundai Santa Fe для Китая
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Обновленный Hyundai Santa Fe для Китая
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Обновленный Hyundai Santa Fe для Китая
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Обновленный Hyundai Santa Fe для Китая
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Обновленный Hyundai Santa Fe для Китая
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В салоне предназначенного для КНР паркетника появились новые центральный тоннель, блок управления «климатом» и кнопочный пульт коробки – они почти такие же, как у версий для Кореи, Европы и Америки. При этом китайский SUV по умолчанию имеет усеченный руль, тогда как в других странах обычная «баранка». Базовому удлиненному Санте оставили дисплей мультимедиа-системы на 10,25 дюйма, у всех остальных исполнений теперь тачскрин диагональю 12,3 дюйма. Но полноценная виртуальная «приборка» кроссоверу по-прежнему не положена – только 7-дюймовый дисплей между аналоговых шкал. На рынке Поднебесной паркетник сегодня представлен исключительно в шестиместном исполнении.

Обновленный Hyundai Santa Fe для Китая

Самый дешевый китайский Santa Fe имеет 18-дюймовые колеса, диодные ходовые огни, двухзонный климат-контроль и камеру заднего вида. У дорогих версий есть полностью светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, панорамный люк, подогрев и вентиляция передних сидений, обогрев кресел второго ряда, камеры кругового обзора, трехзонный «климат», адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

Обновленный Hyundai Santa Fe для Китая
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Обновленный Hyundai Santa Fe для Китая
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Обновленный Hyundai Santa Fe для Китая
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Обновленный Hyundai Santa Fe для Китая
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Обновленный Hyundai Santa Fe для Китая
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Техника прежняя: в Китае Hyundai Santa Fe доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 230 л.с. (353 Нм), которая работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Привод передний или полный.

Рестайлинговый удлиненный кросс стоит 28 000 – 37 500 долларов.

Глобальный нынешний Hyundai Santa Fe
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Глобальный нынешний Hyundai Santa Fe
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Глобальный нынешний Hyundai Santa Fe
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Между тем глобальный Hyundai Santa Fe готовится перейти в следующее поколение – у нового кроссовера будет брутальный облик.

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1 комментарий
27.09.2022 21:33
rotaerawe

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