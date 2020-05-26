Разбирался суд: механиков обязали проверять качество запчастей, купленных клиентами

Любопытное решение не так давно вынес Костромской областной суд по итогам рассмотрения одного дела, касающегося ремонта автомобиля. Некий автовладелец в январе 2018 года купил в одном из магазинов, торгующих автозапчастями, ремень ГРМ. В феврале того же года он приехал с этим ремнём на станцию техобслуживания. Сотрудники сервиса произвели замену ремня ГРМ. Но уже в августе 2018-го водитель снова оказался на этом СТО: из-за порвавшегося ремня понадобился серьёзный ремонт. Только на запчасти (включая новый ремень) собственнику машины потребовалось более 46,5 тыс. рублей.
Автовладелец решил, что либо ремень был бракованным, а значит, оплатить новый ремонт ему должен магазин запчастей, либо установили его некорректно, то есть новые работы пусть сервис проводит бесплатно. Конечно же, в магазине утверждали, что продали товар надлежащего качества, а на сервисе – что установка была корректной. Как сообщает «Российская газета», в итоге ситуацию изучил судебный эксперт, который пришёл к выводу, у ремня ГРМ на момент проведения ремонтных работ был неявный дефект: излом с внутренней стороны. Специалист счёл, что он мог образоваться в процессе хранения до начала установки.
При этом, напомним, ремень перед ремонтом примерно месяц находился у автовладельца. А значит, мог в это время получить излом, поэтому обвинить магазин в том, что они продали запчасть с дефектом, оказалось невозможно. На этом основании суд первой инстанции отклонил иск собственника машины с порвавшимся ремнём ГРМ. Он решил на этом не сдаваться и подал апелляцию.
В результате Костромской областной суд не согласился с выводами нижестоящего суда. Согласно решению, если работа выполняется из материала клиента, исполнитель отвечает за сохранность этого материала и правильное его использование. При этом специалист, как профессионал своего дела, обязан проверить качество материала (в данном случае запчастей) и, в случае выявления дефекта, предупредить клиента о его непригодности.
Так что судебная коллегия отменила решение районного суда и удовлетворила иск потребителя. Она исходила из того, что судебный эксперт не исключил возможность образования излома ремня в процессе его установки, не исключил возможность исполнителя увидеть дефект в ходе выполнения работ (если он действительно образовался ранее). При этом у эксперта не было доказательств того, что ремень оказался поврежден в результате действий покупателя.
В итоге областной суд обязал сервисную компанию оплатить покупку требуемых запчастей, ремонт, адвокатов автовладельца, а ещё взыскал в пользу истца штраф за то, что станция техобслуживания не удовлетворила требования клиента в добровольном порядке.
В конце прошлого года мы рассказывали о том, что Верховный суд не встал на сторону клиента в ходе рассмотрения дела, связанного с ремонтом машин и выплатами по ОСАГО (напомним, приоритет натуральной форме возмещения ущерба отдали весной 2017 года). Тогда дело было в том, что страховая компания не возместила клиенту стоимость аэрографического рисунка.
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Если производитель работ (СТО) вполне способен проверить качество деталей, то очевидным образом необходима отмена сертификации соответствия импортируемых и производимых запасных частей: и продавцы, и механики — как профессионалы своего дела, конечно же — и сами справятся с оценкой соответствия.