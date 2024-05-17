RDS Europe набирает обороты! На очереди Рязань

В прошлом сезоне Рязань приняла у себя первый и шестой этапы. Именно здесь в 2023 году решалась и судьба чемпионского титула. В этот раз пилоты также дважды продемонстрируют свое мастерство перед болельщиками: 18-19 мая и 28-29 сентября, когда на заключительном этапе определится сильнейший по итогам соревнований.

Конфигурация рязанской трассы, ставшей легендарной для российского дрифта, держит в напряжении от старта до самого финиша и участников, и зрителей: дрифт-кары проносятся буквально в миллиметрах от знаменитой бетонной стены. В этом месте решает не мощность двигателя, а мастерство управления и точность настроек автомобиля.

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Как и на первом этапе, который прошел 13-14 апреля на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону, зрители увидят нововведения – гонщики серии RDS Europe разделены на две зачетные группы: PRO и NXT. Так что за один этап на эффектной и техничной трассе ATRON International Circuit будет два финала, а значит, и два победителя!

После первого этапа зачет PRO возглавляет пилот команды LUKOIL Racing Drift Team Григорий Гусев, а ближайшим его преследователем является белорус Кирилл Мацкевич, представитель TimeUp. На третьем месте расположился спортсмен коллектива «Культура Заноса» Илья Полищук.

В зачетной группе NXT первую строчку турнирной таблицы занимает Алексей Бахвалов. За ним гонится Илья Клюкин, следом идет Валерий Никулин. Примечательно, что все трое выступают на различных вариациях купе BMW.

Целая россыпь пилотов пополнила турнирную таблицу по сравнению с первым этапом: вернулись участники серии RDS GP и RDS Europe – Федор Воробьев и его «Царь-Жига», Денис Котельников, Михаил Давидянц, Сергей Корнеев, Александр Андреади и другие.

Всего на старт в Рязани выйдут 53 пилота: 8 в зачетной группе NXT и 45 в зачетной группе PRO. Если квалификация в NXT просто распределит гонщиков по сетке, то в PRO по ее результатам будут определены самые сильные 24 пилота, которые в воскресенье будут выступать в парных заездах. Остальным, увы, придется готовиться к следующему этапу, который, к слову, состоится в Казани 8-9 июня.

Второй этап RDS Europe 2024 обещает быть крайне насыщенным борьбой, сюрпризами и всем тем, за что мы и любим дрифт!