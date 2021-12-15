Реалии авторынка РФ: взлетевшие цены, дефицит, сокращение линеек и наступление китайцев

Агентство «Автостат» провело онлайн-конференцию Autostat Analytiс Day, в рамках которой его генеральный директор Сергей Целиков рассказал о трендах российского авторынка, то есть о том, что сегодня задает тон. Рассмотрим главные из них.

Прежде всего, это дефицит машин, вызванный продолжающимся всеобщим кризисом поставок электронных компонентов, из-за которого некоторые автозаводы работают с перебоями. Также глава «Автостата» отметил, что россияне и хотели бы купить новый автомобиль, но, посетив салон, видели там либо не те комплектации, либо не те цены (о них чуть ниже), или же сталкивались с необходимостью долгого ожидания заказанной машины. Согласно прогнозу аналитиков, если бы автомобилей хватало, то реальный рост российского рынка был бы не нынешние 5%, а 15-20%. А при отсутствии дефицита и наличии адекватных прайс-листов общий объем рынка, по мнению экспертов, мог бы составить 1,8 – 2,0 млн единиц. Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по ноябрь 2021-го в РФ продано 1 439 045 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (+6,9%). В «Автостате» считают, что поставки нормализуются к лету следующего года.

Теперь про цены: они, как отметили в агентстве, «оторвались от реальности». По данным «Автостата», за 11 месяцев текущего года цены выросли в среднем на 23%, при этом еще появилась разница между рекомендованными и розничными ценами. Таким образом, итоговый рост цены составил 35-40%! Если в следующем году существенная разница между ценами производителя и дилера сохранится, то не исключено, что спрос на машины вовсе остановится.

Цены растут и на вторичном рынке, причем, по словам Сергея Целикова, те, кто приобрел б/у автомобиль два-три года назад, сейчас могут его продать дороже, чем покупали.



По прогнозам аналитиков, емкость рынка новых машин в денежном выражении по итогам 2021 года составит около 3,02 трлн рублей – исторический рекорд для РФ (до этого рекордными были 2,57 трлн в 2019 году). Правда, рекорд это в рублях, а вот если перевести в американские доллары, то в 2021 россияне потратят на новые автомобили где-то $40,9 млрд – и это намного ниже, чем в 2021-2013 гг. ($75,3-74,3 млрд). То есть прирост произошел за счет девальвации национальной валюты. Также, по данным «Автостата», средняя цена нового автомобиля в РФ превысила уже 2 млн рублей.

Другой важный тренд – наступление китайских марок. «Китайцы» на нашем рынке присутствуют давно, однако если прежде их лучшим результатом была доля 3,8% рынка, то по итогам 11 месяцев 2021-го – уже 7,3%. Такой результат достигнут в основном за счет 3-4 «поднебесных» компаний, которые кардинально обновили свои модельные линейки. Ну и добавим, что, согласно статистике АЕБ, с января по ноябрь текущего года Haval реализовал в РФ 34 765 автомобилей (+134%), результат Chery – 32 883 единицы (+252%), Geely – 22 479 штук (+63%).

Модели Haval на фоне тульского завода компании

К слову, прогноз «Автостата» для «китайцев» на 2022 год – 10% рынка. При этом, отвечая на вопрос, смогли бы китайские марки достичь нынешней 7-процентной доли, если бы у конкурентов не было проблем с поставками, и если бы дилеры других брендов продавали машины по рекомендованным розничным ценам, Сергей Целиков ответил, что вряд ли. Также он отметил, что наряду с достаточным количеством автомобилей в наличии преимуществом китайских компаний было то, что они контролировали своих дилеров на предмет завышения цен.



Следующий тренд долгосрочный – это рост доли SUV, в этом году она уже превысила 50%, тогда как в 2012-м, например, доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке составляла 31%. Многие марки, представленные в РФ, оставили в своих линейках только SUV, и лишь у шести брендов, по данным «Автостата», доля кроссов менее 50% (Citroen, Kia, Mini, Skoda, Volkswagen и Lada).

Кстати, сами модельные ряды в России сокращаются. Так, если в 2014 году у нас были представлены 442 модели, то в году нынешнем – всего 303. Как рассказали в агентстве, наиболее разнообразные линейки сегодня у «премиума»: Mercedes (22 модели), Audi (20 моделей) и BMW (17 моделей). Среди массовых марок самая большая линейка у Kia (16 моделей).

Ну и еще один тренд – первостатейный для Европы и Штатов, и пока еще зачаточный для нас. Речь, конечно, об «электричках». Многие автопроизводители уже назвали сроки отказа от ДВС на Западе (да и в некоторых развитых азиатских странах), а вот в России продажи электрокаров еще штучные, хотя они и растут – по крайней мере, пока. Всего в 2021-м, по оценке аналитиков, на российском рынке может быть реализовано около 2000 единиц. Причем три из пяти самых популярных моделей (по итогам 11 месяцев) в нашей стране официально не представлены.

Audi e-tron

Сам «зеленый» мини-рейтинг выглядит так (данные «Автостата»): на первом месте – Porsche Taycan (534 шт.), за ним идет Tesla Model 3 (342 шт.), третья строчка у Audi e-tron (311 шт.), на четвертом месте – Tesla Model Y (122 шт.), на пятом – Nissan Leaf (113 шт.). Если кто не знал, то из этой пятерки официально у нас продают лишь Audi и Porsche. Некоторые компании ранее заявили о планах привезти «зелень» в РФ в следующем году (например, Kia, Hyundai и Chery), а затем появились новости, что правительство может отменить нулевую импортную пошлину на электрокары и увеличить ставку утилизационного сбора на такие автомобили. Видимо, электробума в ближайшие годы в России не случится.

