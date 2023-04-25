Ребрендинг Nokian в России: теперь шины будут выпускать под именем Ikon

На данный момент российское предприятие продолжает выпуск шин среднеценового сегмента под прежней торговой маркой Nordman. А под новым основным брендом будут делать уже премиальную продукцию.

Российскими активами финского концерна Nokian Tyres, решившего покинуть наш рынок, отныне владеет ПАО «Татнефть»: сделку закрыли в конце марта текущего года. А сегодня официально объявлено о смене наименования местного шинного производителя и о ребрендинге его продукции, так как по условиям лицензионного соглашения, компания не может использовать все товарные знаки, принадлежащие Nokian, за исключением Nordman. Итак, теперь фирма называется Ikon или Ikon Tyres («айкон тайерс»), то же название носит и основной бренд.

«Название созвучно с английским словом icon, которое можно перевести на русский язык как «эталон», «знаковый образ», «образец», «кумир», «икона». Новое имя Ikon достойно компании-лидера на шинном рынке России», — отмечается в релизе Ikon Tyres.

Также сообщается, что расположенный во Всеволожске завод продолжает свою операционную деятельность, и что он сохранил «все производственные процессы и технологии, гарантирующие высочайшее качество продукции». Сейчас предприятие производит шины среднеценового сегмента под брендом Nordman, а вот премиальные шины будут делать уже под новой материнской маркой – Ikon Tyres.



«Компания Ikon Tyres берет на себя обязательства по обслуживанию производственной и расширенной гарантии по ранее проданным в Российской Федерации шинам под брендом Nokian Tyres, вне зависимости от страны производства. Маркетинговые программы будут распространяться на продаваемые в профессиональной шинной рознице шины – и под старым, и под новым брендом», — заявили в Ikon Tyres.

Напомним, ранее ребрендинг провела сеть шинных центров Vianor (торговой маркой владеет Nokian) – с марта она работает под названием Ivanor.