Рекордная мощность малой кровью: представлен гибридный Brabus 930

Германское тюнинг-ателье Brabus представило самую мощную модель в своей истории, сделанную на базе гибридного лифтбека Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance. Brabus 930, как несложно догадаться по индексу, выдаёт максимальные 930 л.с., до 100 км/ч он разгоняется за 2,8 с. Цена — от 384 436 евро.

Прежде «крайним» индексом для брабусовских моделей был 900, причём чтобы прийти к нему и сохранить инженерам из Ботропа пришлось применить всё своё мастерство и опыт. В 2020 году Brabus начал переводить топовые модели с мотора V12 на более компактный V8, тогда дебютировал Brabus Rocket 900, сделанный на базе лифтбека Mercedes-AMG GT 63 S: на нём исходный 4,0-литровый двигатель М177 был расточен до 4,5 л и получил большое количество новых комплектующих. Результат получился выдающийся: 900 л.с. и 1250 Нм. Теперь пришло время брать новую планку, и это, как выяснилось, было не очень сложно.

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За основу Brabus 930 был взят дебютировавший в 2021 году plug-in гибридный лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance, его силовая установка на базе того же М177 выдаёт в стоке максимальные 843 л.с. и 1470 Нм, а результат Brabus — 930 л.с. и 1550 Нм. Новый пакет доработок получил название PowerKit PowerXtra B40E-930.



Электрическую часть силовой установки гибрида специалисты тюнинг-ателье не трогали, а лишь слегка подкормили хорошо известный им М177 — этого оказалось достаточно для нового рекорда. У стокового гибрида максимальная мощность М177 без гибридной настройки составляет 639 л.с., а Brabus с помощью более производительных турбокомпрессоров и переписанной программы управления увеличил её до 726 л.с. Установленный на заднем мосту электромотор выдаёт 204 л.с., итого получаются «искомые» 930 л.с. Благодаря прокачке ДВС время разгона до 100 км/ч гибрида сократилось с 2,9 до 2,8 с, максимальная скорость не изменилась — 316 км/ч, потому что ограничена возможностями покрышек Continental SportContact 7.



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Колёса Brabus, разумеется, установил свои — Brabus Monoblock Z Platinum Edition, 21-дюймовые на передней оси и 22-дюймовые на задней. Углепластиковый аэродинамический обвес в данном случае гораздо скромнее, чем у монструозного Brabus Rocket 900, но ведь и стоит гибрид примерно на 50 тысяч евро меньше. В стандартное оснащение входят новая система выпуска из титана и карбона, заниженная подвеска, мощные тормоза Brabus и полностью перешитый салон с отделкой из углепластика, алюминия, кожи и алькантары.



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Штатная тяговая батарея ёмкостью 6,1 кВт∙ч позволяет лифтбеку проехать на электротяге около 10 км, то есть можно в полной тишине покинуть гараж и незаметно проехать мимо жилых кварталов, а на трассе открыть перепускные клапаны в системе выпуска и дать форсированному М177 как следует проораться — Brabus Rocket 900 на такое «двуличие» не способен, даром что позиционируется как более элитная и дорогая модель.

