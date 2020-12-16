Renault Duster признали одним из лучших доступных семейных, надежных и многоцелевых авто в РФ

Лучшие машины в рамках проекта «Рейтинг авто года» выбирали сами россияне – проголосовать на сайте AutoGoda.ru мог любой желающий старше 18 лет. В нынешнем сезоне пять категорий: традиционные ««Надежные автомобили», «Семейные автомобили», «Современные автомобили» и «Многоцелевые автомобили», а также новая — «Китайский автопром». Исследование проводилось среди моделей, которые на момент старта опросов официально были доступны для продажи на российском рынке. По данным организаторов, в этом году в исследовании приняли участие десятки тысяч человек.
В каждом рейтинге есть как «абсолютные» победители, так и лидеры в ценовых сегментах: до 1 400 000 рублей, от 1 400 000 до 2 900 000 рублей и свыше 2 900 000 рублей. Так вот одной из моделей, которой удалось отметиться сразу в нескольких категориях, стал Renault Duster первого поколения. Причем в категориях «Семейные автомобили» и «Многоцелевые автомобили» кросс лидирует в своем ценовом диапазоне. Отметим, разумеется, SUV везде попал в сегмент до 1 400 000 рублей. Первые тройки лидеров по цене в некоторых категориях приведены ниже.
Рейтинг «Многоцелевых автомобилей» по ценовым диапазонам:
до 1 400 000 ₽
1. Renault Duster
2. Lada Largus
3. Skoda Octavia
от 1 400 000 до 2 900 000 ₽
1. Skoda Kodiaq
2. Hyundai H-1
3. Volkswagen Tiguan
свыше 2 900 000 ₽
1. Volkswagen Т6.1 (Multivan/Caravelle/California)
2. Volkswagen Teramont
3. Volkswagen Touareg
Рейтинг «Семейных автомобилей» по ценовым диапазонам:
до 1 400 000 ₽
1. Renault, Duster
2. Skoda Octavia
3. Lada Vesta
от 1 400 000 до 2 900 000 ₽
1. Skoda Kodiaq
2. Volkswagen Tiguan
3. Toyota RAV4
свыше 2 900 000 ₽
1. Volkswagen Т6.1 (Multivan/Caravelle/California)
2. Toyota Alphard
3. Volkswagen Touareg
Рейтинг «Надежных автомобилей» по ценовым диапазонам:
до 1 400 000 ₽
1. Volkswagen Polo
2. Renault Duster
3. Toyota Corolla
от 1 400 000 до 2 900 000 ₽
1. Toyota Land Cruiser Prado
2. Toyota Camry
3. Honda CR-V
свыше 2 900 000 ₽
1. Volvo XC90
2. Toyota Land Cruiser 200
3. Lexus RX
Все результаты опросов «Рейтинги авто года-2020» можно посмотреть на сайте проекта.
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