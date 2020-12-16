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  • Renault Duster признали одним из лучших доступных семейных, надежных и многоцелевых авто в РФ

Renault Duster признали одним из лучших доступных семейных, надежных и многоцелевых авто в РФ

16.12.2020 1122 0 1

Подведены итоги ежегодного исследовательского проекта «Рейтинги авто года». В этом сезоне кросс французской марки вошел в ТОП-3 в трех категориях в сегменте до 1 400 000 рублей, причем в двух из них в своем ценовом диапазоне он стал лидером.

 

Лучшие машины в рамках проекта «Рейтинг авто года» выбирали сами россияне – проголосовать на сайте AutoGoda.ru мог любой желающий старше 18 лет. В нынешнем сезоне пять категорий: традиционные ««Надежные автомобили», «Семейные автомобили», «Современные автомобили» и «Многоцелевые автомобили», а также новая — «Китайский автопром». Исследование проводилось среди моделей, которые на момент старта опросов официально были доступны для продажи на российском рынке. По данным организаторов, в этом году в исследовании приняли участие десятки тысяч человек.

В каждом рейтинге есть как «абсолютные» победители, так и лидеры в ценовых сегментах: до 1 400 000 рублей, от 1 400 000 до 2 900 000 рублей и свыше 2 900 000 рублей. Так вот одной из моделей, которой удалось отметиться сразу в нескольких категориях, стал Renault Duster первого поколения. Причем в категориях «Семейные автомобили» и «Многоцелевые автомобили» кросс лидирует в своем ценовом диапазоне. Отметим, разумеется, SUV везде попал в сегмент до 1 400 000 рублей. Первые тройки лидеров по цене в некоторых категориях приведены ниже.

Рейтинг «Многоцелевых автомобилей» по ценовым диапазонам:

до 1 400 000 ₽

1. Renault Duster
2. Lada Largus
3. Skoda Octavia

от 1 400 000 до 2 900 000 ₽

1. Skoda Kodiaq
2. Hyundai H-1
3. Volkswagen Tiguan

свыше 2 900 000 ₽

1. Volkswagen Т6.1 (Multivan/Caravelle/California)
2. Volkswagen Teramont
3. Volkswagen Touareg


Рейтинг «Семейных автомобилей» по ценовым диапазонам:

до 1 400 000 ₽

1. Renault, Duster
2. Skoda Octavia
3. Lada Vesta

от 1 400 000 до 2 900 000 ₽

1. Skoda Kodiaq
2. Volkswagen Tiguan
3. Toyota RAV4

свыше 2 900 000 ₽

1. Volkswagen Т6.1 (Multivan/Caravelle/California)
2. Toyota Alphard
3. Volkswagen Touareg


Рейтинг «Надежных автомобилей» по ценовым диапазонам:

до 1 400 000 ₽

1. Volkswagen Polo
2. Renault Duster
3. Toyota Corolla

от 1 400 000 до 2 900 000 ₽

1. Toyota Land Cruiser Prado
2. Toyota Camry
3. Honda CR-V

свыше 2 900 000 ₽

1. Volvo XC90
2. Toyota Land Cruiser 200
3. Lexus RX

Все результаты опросов «Рейтинги авто года-2020» можно посмотреть на сайте проекта.

кроссовер рейтинг Россия авто и общество Renault Renault Duster

 

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