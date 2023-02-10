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Renault готовится обновить Clio: первое изображение хэтчбека

10.02.2023 115 0 0

Ожидается, что посвежевшая компактная «пятидверка» французской марки дебютирует весной текущего года и поступит в продажу в начале лета.

История Renault Clio началась в 1990 году, за прошедшие десятилетия модель успела несколько раз сменить генерацию. Хэтчбек актуального пятого поколения появился в 2019-м. Модель по-прежнему остаётся одной из самых востребованных на европейском рынке, хотя в течение последних нескольких лет её продажи снижаются. Согласно статистике Carsalesbase, за январь-ноябрь 2022-го (данных за весь год пока нет) дилеры реализовали 124 859 экземпляров, что на 31,2% меньше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года.

На фото: актуальный Renault Clio

Теперь модель ждёт плановый рестайлинг, прототипы были направлены на различные испытания. Предполагается, что посвежевшая компактная «пятидверка» дебютирует весной текущего года и поступит в продажу в начале лета. Информации о том, как будет выглядеть обновлённая модель, пока нет. Свой вариант потенциальной внешности будущего Renault Clio предложил дизайнер испанского издания motor.es.

Предполагается, что большая часть визуальных изменений придётся на переднюю часть «пятидверки». Вероятно, на оформление экстерьера, окажет влияние недавно представленный кроссовер Renault Austral. Судя по рендеру, модели могут изменить головную оптику. Не исключено, что светодиодные изогнутые «клыки» оставят только в виде рисунка, «вписанного» в бумеранги, которые расположены по бокам. Им могут вторить аналогичным образом оформленные «противотуманки», интегрированные в нижнюю часть переднего бампера.

Рендер обновлённого Renault Clio

Фары соединены между собой светящейся полосой, в центре которой располагается обновлённый логотип Renault в виде узнаваемого ромба. Ниже можно увидеть увеличенную радиаторную решётку, рисунок которой, очевидно, навеян моделью Austral. Воздухозаборнику в нижней части могут оставить прежнюю форму, у него, вероятно, останется узор в виде горизонтальных планок.

На фото: Renault Austral

Судя по изображению, выштамповки на капоте, а также профиль у обновлённого Clio останутся прежними. Единственным заметным изменением являются боковые зеркала, которые так же крепятся к дверям на отдельных ножках, однако их корпуса окрашены в чёрный цвет. Ожидается, что корму «освежат» за счёт подретушированных фонарей прежней формы и более «сглаженного» заднего бампера.

На фото: салон актуального хэтчбека Renault Clio

Интерьер, скорее всего, получит немного обновок. Вероятно, передняя панель будет унифицирована с другими актуальными моделями французской марки. В салоне ожидаются новые, более качественные материалы для отделки (включая и текстиль, и пластик), а также иной декор. Кроме того, посвежевший хэтчбек может получить модернизированную мультимедийную систему Easy-Link с новым интерфейсом и более широким списком функций.

По информации издания, из-за ужесточения эконорм в Европе моторную линейку обновлённого Renault Clio избавят от дизелей, так что останутся варианты использующие бензин, природный газ, а также гибридная версия. Максимальная отдача такой силовой установки, вероятно, не превысит 145 л.с. В пару, скорее всего, предложат шестискоростную механическую коробку передач.

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