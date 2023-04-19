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  • Renault Logan первого поколения превратился в новую модель Saipa. Ждём в России?

Renault Logan первого поколения превратился в новую модель Saipa. Ждём в России?

19.04.2023 64 0 0

Иранская компания Saipa, которая в ближайшее время выйдет на российский рынок, представила радикально обновлённый Renault Logan первого поколения — теперь он называется Saipa Cadila.

Компания Saipa была основана в середине 60-х годов и первые десять лет выпускала лицензионные модели Citroen, затем переключилась на Renault и другие марки. Производство Renault Logan первого поколения компания Saipa освоила в 2013 году ещё на официальных основаниях, то есть по лицензии, на иранском рынке французский седан известен как Saipa Renault Pars Tondar. В 2018 году производство Renault Pars Tondar было остановлено на фоне ужесточения экономический санкций в отношении Ирана со стороны США — французская компания просто перестала поставлять в Иран необходимые комплектующие.

В 2020 году Saipa сообщила, что ей удалось локализовать более 85% комплектующих Renault Pars Tondar, в том числе двигатель и коробку передач, и что скоро французский седан вернётся в производство и продажу, причём с обновлённым дизайном, разработанным с учётом вкусов иранцев и без оглядки на корпоративный стиль Renault.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается: обновлённый Renault Pars Tondar был представлен в Иране лишь на этой неделе, его фотографии опубликовал местный автомобильный ресурс Khodro Bank, он же сообщил, что новинка получила имя Saipa Cadila.

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Спереди Логан в иранском «ремиксе» узнать практически невозможно: новый и довольно агрессивный на вид бампер с выпяченной нижней «губой», сложная многоугольная радиаторная решётка, новые фары, новый капот с продольными рёбрами, укороченные передние крылья. Корма в свою очередь тоже получила более рельефный бампер, новые составные светодиодные фонари и новую крышку багажника. Лишь при виде в профиль безошибочно узнаётся старый Logan, поскольку форма дверей не изменилась.

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Салон «первого» Логана пережил «косметический ремонт» в иранском стиле: новый трёхспицевый руль, новый щиток приборов, новый блок микроклимата, новая мультимедийная система с сенсорным экраном и даже новые клавиши стеклоподъёмников на центральной консоли, но при этом старый реношный рычаг переключения передач, старые сиденья и дверные карты.

О двигателе информации нет — вероятно, он такой же, какой был у Renault Pars Tondar: 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 105 л.с. в паре 5-ступенчатой МКП. Будет и двухпедальная версия (скорее всего, с вариатором), но попозже. О ценах тоже информации нет, официальный сайт Saipa из России не доступен.

В свете того, что автомобили Saipa скоро прибудут в Россию сразу через двух дистрибьюторов, можно ожидать, что вслед за уже анонсированными для нашего рынка моделями Quik, Saina и Shahin подтянется и Cadila — благо исходная французская модель россиянам хорошо знакома, с обслуживанием и запчастями больших проблем быть не должно.

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