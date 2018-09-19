Renault хочет отправить профессиональных водителей в отставку

Renault хочет отправить профессиональных водителей в отставку

28 0 0
Французская фирма представила на выставке коммерческих автомобилей IAA в Ганновере свое видение легких фургонов будущего. Электрические беспилотники Renault EZ-PRO смогут объединяться в паровозики, чтобы экономить время и ресурсы, а человеку останется лишь донести груз до конечного потребителя.

В сущности, Renault соединила в своем концепте два мерседесовских – Vision Van образца 2016 года и свеженький Vision Urbanetic, но добавила к ним функцию объединения нескольких беспилотных фургончиков в паровозик ради пущей экономической эффективности: состав, например, позволяет доставить заказчику мелкими фургонами крупную партию товара и не гонять по адресу фуру, вроде Volvо Vera.

2018 - EZ-PRO

Renault EZ-PRO – это универсальная беспилотная платформа, на которую можно установить кузов любого типа. Предполагается, что такие фургончики в умных города будущего возьмут на себя функцию круглосуточной доставки миллионов заказываемых через интернет покупок – от зубных щеток и смартфонов до свежего хлеба и живой рыбы.

Один из вариантов надстроек предполагает нечто вроде кабины водителя, но человеку в ней рулить не надо, хотя имеется джойстик, позволяющий нацелить машину в нужном направлении. Основную часть маршрута Renault EZ-PRO будет преодолевать самостоятельно, а человека к нему приставят в роли консьержа/курьера: ему предстоит донести товар от дверей машины до двери дома заказчика и с широкой улыбкой передать его из рук в руки, то есть пройти так называемую «последнюю милю».

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Разработчики предусмотрели для Renault EZ-PRO и полностью автономный режим работы – на тот случай, если никто не захочет работать консьержем или среди клиентов окажутся интроверты, которые стараются избегать необязательного общения с другими людьми. В таком случае к ним на дом приедет сундучок с ящиками, в одном из которых будет лежать заказанная посылка. Получатель с помощью приложения на смартфоне откроет нужный ящик и достанет из него свой товар.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Дизайн фургончика EZ-PRO выполнен в духе беспилотного пассажирского шаттла EZ-GO, представленного в марте на автосалоне в Женеве. Создатели хотели, чтобы фургон не бросался в глаза и гармонировал с современной городской застройкой из стекла и бетона.

О перспективах серийного производства Renault EZ-PRO разработчики ничего не сообщили, но ясно, что лет через 10-20 подобные машины станут реальностью, вроде той, что рисует нам сериал «Черное зеркало», но без катастрофических последствий.

Теги: Новинки , IAA , беспилотник , беспилотный автомобиль , беспилотный транспорт , грузовой фургон , коммерческие автомобили , концепт-кар , Рено , фургон , электромобили , электромобиль , Renault
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
86 Тест-драйвы / Одиночные
Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
35 Тест-драйвы / Сравнительные
Эм и Жо: сравнительный тест-драйв Москвич-2140 и ВАЗ-2107
32 Статьи / История
Полторы тонны пустых хлопот: советские предшественники «Газели»
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Новый Mercedes-Benz GLE Coupe: первые изображения

В последнее время всё чаще фотошпионам попадаются тестовые экземпляры нового поколения немецкого кроссовера. Портал «Колёса.ру» представил, как он будет выглядеть.

4746 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Авто Недели
Почти настоящий американец: стоит ли покупать Toyota Tundra за 1,5 миллиона рублей?

Парадокс: у себя на родине в США Toyota Tundra не входит даже в Топ-20 популярных моделей, в то время как её злейшие конкуренты Ford F-150, Chevrolet Silverado и RAM оккупировали тройку лидеров. Хуже Тундры продаётся…

55423 0 0
Статьи / Популярные вопросы
Что такое радиус разворота, каким он бывает, и почему он важен?

При выборе автомобиля обычно смотрят на его ключевые характеристики: размер, объем и мощность двигателя, тип трансмиссии и так далее. Однако в повседневной жизни есть и другие показатели, которые оказываются весьма…

1880 0 0
Статьи / Эксперт выбирает авто
Из пластика и палок: покупаем Peugeot 308 I за 400 тысяч

Европейские марки с названием из четырех букв традиционно не пользуются народной любовью в России. А если их название кончается на «О», то ситуацию вряд ли может изменить самобытный (как и всегда, на вкус и цвет) дизайн…

8772 10 3
Выбор подержанных авто Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Из пластика и палок: покупаем Peugeot 308 I за 400 тысяч

Европейские марки с названием из четырех букв традиционно не пользуются народной любовью в России. А если их название кончается на «О», то ситуацию вряд ли может изменить самобытный (как и всегда, на вкус и цвет) дизайн…

8772 10 3
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Sonata NF с пробегом: задиры в моторах и бессмертный автомат

Может, Hyundai — это не слишком престижно, и не все соседи станут завидовать приобретению корейского автомобиля бизнес-класса, зато это надёжно. О том, что кузов, салон, электрика и ходовая часть Сонаты этого поколения…

3736 0 4
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Sonata NF с пробегом: оцинкованный кузов на гремучей подвеске

Корейские машины с бизнес-классом никак не ассоциируются – там правят бал немцы и японцы. Тем не менее, Sonata NF в этой компании может выглядеть практически своей. Действительно, очень даже бизнес-класс в…

3017 0 4
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

172537 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

75916 5 3
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

60890 37 4
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

22501 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

16466 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

10294 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

34898 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

10634 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

9129 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

388873 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

261193 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

75069 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?