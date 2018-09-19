Renault хочет отправить профессиональных водителей в отставку

Французская фирма представила на выставке коммерческих автомобилей IAA в Ганновере свое видение легких фургонов будущего. Электрические беспилотники Renault EZ-PRO смогут объединяться в паровозики, чтобы экономить время и ресурсы, а человеку останется лишь донести груз до конечного потребителя.

В сущности, Renault соединила в своем концепте два мерседесовских – Vision Van образца 2016 года и свеженький Vision Urbanetic, но добавила к ним функцию объединения нескольких беспилотных фургончиков в паровозик ради пущей экономической эффективности: состав, например, позволяет доставить заказчику мелкими фургонами крупную партию товара и не гонять по адресу фуру, вроде Volvо Vera.

Renault EZ-PRO – это универсальная беспилотная платформа, на которую можно установить кузов любого типа. Предполагается, что такие фургончики в умных города будущего возьмут на себя функцию круглосуточной доставки миллионов заказываемых через интернет покупок – от зубных щеток и смартфонов до свежего хлеба и живой рыбы.

Один из вариантов надстроек предполагает нечто вроде кабины водителя, но человеку в ней рулить не надо, хотя имеется джойстик, позволяющий нацелить машину в нужном направлении. Основную часть маршрута Renault EZ-PRO будет преодолевать самостоятельно, а человека к нему приставят в роли консьержа/курьера: ему предстоит донести товар от дверей машины до двери дома заказчика и с широкой улыбкой передать его из рук в руки, то есть пройти так называемую «последнюю милю».

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Разработчики предусмотрели для Renault EZ-PRO и полностью автономный режим работы – на тот случай, если никто не захочет работать консьержем или среди клиентов окажутся интроверты, которые стараются избегать необязательного общения с другими людьми. В таком случае к ним на дом приедет сундучок с ящиками, в одном из которых будет лежать заказанная посылка. Получатель с помощью приложения на смартфоне откроет нужный ящик и достанет из него свой товар.

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Дизайн фургончика EZ-PRO выполнен в духе беспилотного пассажирского шаттла EZ-GO, представленного в марте на автосалоне в Женеве. Создатели хотели, чтобы фургон не бросался в глаза и гармонировал с современной городской застройкой из стекла и бетона.

О перспективах серийного производства Renault EZ-PRO разработчики ничего не сообщили, но ясно, что лет через 10-20 подобные машины станут реальностью, вроде той, что рисует нам сериал «Черное зеркало», но без катастрофических последствий.