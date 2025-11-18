Renault показал серийную версию нового фургона Trafic E-Tech

Презентация этой коммерческой модели прошла в рамках выставки Solutrans, которая сейчас проводится в Лионе (Франция).

Французская компания Renault в 2026 году планирует вывести на европейский рынок новое поколение лёгких коммерческих электромобилей, созданных силами совместного предприятия Flexis SAS. Как Kolesa.ru сообщал ранее, это СП было основано Renault, Volvo и логистической компанией CMA CGM в 2024-м. Прототипы коммерческого семейства французы показали весной текущего года.

На фото: новый фургон Renault Trafic E-Tech

Теперь в рамках выставки Solutrans, которая проходит в Лионе (Франция), дебютировал серийный среднеразмерный фургон Renault Trafic E-Tech. В его основе лежит новая платформа SDV (Software Defined Vehicle): за её разработку отвечало электромобильное подразделение Ampere, принадлежащее компании Рено.

Новый фургон имеет однообъёмный кузов, двухэтажную головную оптику (светодиодные ходовые огни, разделённые тонкими длинными штрихами и логотипом, в верхней части, а также основные блоки фар в нижней части – над массивной пластиковой накладкой и шестиугольным воздухозаборником). На правом переднем крыле есть лючок, за которым прячется порт для зарядки.

Renault Trafic E-Tech получил вертикальные фонари на корме, одну боковую сдвижную дверь и пару задних распашных, что облегчает процесс загрузки и разгрузки фургона. Кабина со стандартными дверями и ручками рассчитана на троих седоков. Полезная нагрузка составляет до 1,25 тонны, а максимально допустимая масса буксируемого прицепа не должна превышать двух тонн (в зависимости от конфигурации вэна).

У фургона с индексом L1 объём грузового пространства равен 5,1 куб.м, при этом габаритная длина составляет 4,87 метра, ширина – 1,92 метра, высота – 1,90 метра (что позволяет модели использовать подземные парковки). У версии L2 объём грузового отсека составляет 5,8 куб.м, длина – 5,27 метра. В компании также отметили, что у нового полностью электрического вэна расстояние между осями на 400 мм длиннее по сравнению с нынешним фургоном с ДВС (у актуального длиннобазного варианта этот показатель равен 3498 мм). Напомним, у нового фургона радиус поворота такой же, как у ситикара Clio – 10,3 метра.

В салоне Renault Trafic E-Tech установлена «трубчатая» передняя панель с вертикальными дефлекторами вентиляции, на ней расположены 10-дюймовая виртуальная приборка и центральный тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12 дюймов (он находится под углом к водителю), под дисплеем можно увидеть ряд физических кнопок, а перед водителем – слегка сплюснутый с двух сторон трёхспицевый мультируль.

На фото: салон нового фургона Renault Trafic E-Tech 1 / 2 На фото: салон нового фургона Renault Trafic E-Tech 2 / 2

Новый Trafic E-Tech получил два варианта тяговых аккумуляторов – в роли базовой выступает литий-железо-фосфатная батарея, дальнобойному варианту положена никель-марганцево-кобальтовая. В первом случае запас хода на одной зарядке составляет 350 км, во втором – 450 км (при расчёте по циклу WLTP), их ёмкость в компании по-прежнему держат в секрете. Аккумуляторы можно «заправлять» с помощью новой технологии быстрой зарядки 800 В: с 15 до 80% – менее чем за 20 минут, этого хватит на пробег до 260 км. Фургону положен только один 204-сильный электродвигатель, его максимальный крутящий момент равен 345 Нм.

Производство нового полностью «зелёного» Renault Trafic E-Tech будет налажено на заводе компании, расположенном в Сандувиле (Франция). Согласно плану, продажи этой коммерческой модели на европейском рынке должны начаться во второй половине 2026 года.