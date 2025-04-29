Renault рассекретила новые фургоны Goelette, Estafette и Trafic с маневренностью как у Clio

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в 2026 году французская компания Renault намерена вывести на европейский рынок новое поколение лёгких коммерческих электромобилей, разработанных в рамках совместного предприятия Flexis SAS. Это СП было основано в 2024 году Renault, Volvo и логистической компанией CMA CGM. Названия и дизайн коммерческих новинок, которые будут выпускать под маркой Renault, были рассекречены в феврале текущего года, а теперь новые фургоны Trafic, Goelette и Estafette представлены официально.

Презентация трёх полностью «зелёных» вэнов прошла в рамках выставки коммерческого транспорта (CV Show), которая стартовала 29 апреля 2025 года в Бирмингеме (Англия). В основе Renault Trafic, Goelette и Estafette лежит новой платформа SDV (Software Defined Vehicle), за разработку которой отвечало электромобильное подразделение Ampere компании Рено.

На фото: новый Renault Trafic 1 / 3 На фото: новый Renault Trafic 2 / 3 На фото: новый Renault Trafic 3 / 3

Все три новых коммерческих электромобиля получили одинаковое оформление нижней части переднего бампера – с чёрными пластиковыми накладками, небольшими противотуманками и практичным воздухозаборником с рисунком из горизонтальных полос. Выше, под лобовым стеклом можно увидеть панель со светодиодной головной оптикой и светящимся логотипом в виде узнаваемого ромба по центру.

На фото: салон нового Renault Trafic 1 / 2 На фото: салон нового Renault Trafic 2 / 2

Однообъёмник Renault Trafic E-Tech планируется выпускать в модификациях L1 и L2, объём грузового отсека равен 5,1 и 5,8 м3 соответственно, а высота крыши составляет 1,9 метра. Любопытно, что по данным компании, у нового фургона диаметр поворота такой же, как у ситикара Clio – 10,3 метра. В салоне предусмотрены различные ниши для хранения мелочей, на передней панели размешены 10-дюймовая цифровая приборка и 12-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы.

На фото: новый Renault Goelette 1 / 5 На фото: новый Renault Goelette 2 / 5 На фото: новый Renault Goelette 3 / 5 На фото: новый Renault Goelette 4 / 5 На фото: новый Renault Goelette 5 / 5

Новому фургону Renault Trafic положены два варианта тяговых аккумуляторов на выбор, их ёмкость не уточняется. Известно, что они получили новую технологию быстрой зарядки 800 В (можно пополнить с 15 до 80% менее чем за 20 минут). В качестве базовой предлагается литий-железо-фосфатная батарея, для дальнобойного варианта используется никель-марганцево-кобальтовая; в первом случае запас хода на одной зарядке составляет 350 км, во втором – 450 км (при расчёте по циклу WLTP). «Зелёный» фургон предложат только с одним электродвигателем, мощность которого составляет 204 л.с, а максимальный крутящий момент – 345 Нм.

На фото: новый Renault Estafette 1 / 3 На фото: новый Renault Estafette 2 / 3 На фото: новый Renault Estafette 3 / 3

Ещё один представленный в Бирмингеме фургон – Renault Goelette – по сути, представляет собой тот же новый Trafic, но в модификации шасси с кабиной, на которое можно устанавливать различные надстройки. В компании отметили, что шасси может выдерживать вес до 1,4 тонны. Третьей новинкой стал новый фургон Renault Estafette, его длина равна 5,27 метра, ширина – 1,92 метра, высота – 2,6 метра, а объём грузового отделения составляет 9,2 м3. Модель оснастили раздвижными боковыми дверями и рольставнями на корме.

На фото: салон нового Renault Estafette 1 / 4 На фото: салон нового Renault Estafette 2 / 4 На фото: салон нового Renault Estafette 3 / 4 На фото: салон нового Renault Estafette 4 / 4

Известно, что производство новых полностью электрических фургонов будет налажено на заводе Renault во французском Сандувиле. Как стало известно ранее, выпуск Renault Trafic, Goelette и Estafette стартует летом 2026-го, позже в том же году они поступят в продажу.