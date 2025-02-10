Новые Renault Estafette, Goelette и Trafic показались на первых фотографиях

В 2026 году компания Renault выведет на европейский рынок новое поколение лёгких коммерческих электромобилей, разработанных при участии Volvo Group в рамках совместного предприятия Flexis SAS. Сегодня раскрыты имена и дизайн этих электромобилей под маркой Renault — встречаем новые Estafette, Goelette и Trafic.

Flexis SAS — это основанное в прошлом году совместное предприятие Renault Group, Volvo Group и французской логистической компании CMA CGM Group, историю его создания мы рассказывали в отдельной заметке. Flexis SAS будет производить на заводе Renault во французском Сандувиле лёгкие электрические фургоны на полностью новой платформе, разработку которой курирует электромобильное подразделение Ampere компании Renault. Производство начнётся летом 2026 года, часть фургонов получат эмблемы Renault, часть — эмблемы Volvo, но Flexis будет также продавать свои фургоны напрямую клиентам, которые смогут налепить на них какие угодно логотипы.

Не имеющие эмблем модели Flexis

Дизайн фургонов Flexis был рассекречен в конце января, а сегодня представлены те же машины с эмблемами Renault: от фургонов Flexis они отличаются дизайном фар, передних бамперов и колёс — правда, отличия незначительные, все штампованные кузовные панели у фургонов разных марок одинаковые. Дизайн фургонов Volvo, вероятно, будет раскрыт в ближайшее время.

Renault Estafette E-Tech electric

Renault выбрала для своих новых фургонов исторические имена — Estafette, Goelette и Trafic. Новый Renault Estafette (полное имя Renault Estafette E-Tech electric) был анонсирован в прошлом году одноимённым концептом, но серийный фургон предсказуемо получился более скучным, без больших круглых фар на переднем бампере и с менее округлыми формами.

Renault Estafette E-Tech electric

В прошлом веке имя Estafette носил переднемоторный переднеприводный фургон Renault вагонной компоновки, выпускавшийся с 1959 по 1986 год. Новый Renault Estafette унаследовал от исторического предка боковые сдвижные двери, облегчающие погрузку/разгрузку в стеснённых условиях, а роль двери на корме выполняет рулонная шторка с электроприводом. Габаритная длина нового Estafette — 5,27 м, ширина — 1,92 м, высота — 2,60 м, при этом полезная высота кузова составляет 190 см, то есть внутри фургона водитель-экспедитор может ходить, не пригибаясь.

Renault Estafette E-Tech electric

В целом новый Renault Estafette, как несложно заметить, тяготеет к американской школе фургоносторения, его аналогами в США являются Rivian Delivery и Chevrolet BrightDrop, но Renault Estafette ощутимо короче, так как рассчитан главным образом на эксплуатацию в городской среде в сегменте последней мили, то есть доставки товаров до конечного потребителя. Улочки старых европейских городов довольно тесные, так что в приоритете манёвренность, а не объём грузового отсека.

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Новый Renault Trafic E-Tech electric — это, вероятно, не замена, а дополнение к дизельному фургону Trafic третьего поколения, что выпускается в Сандувиле с 2014 года и в 2020-м пережил рестайлинг. Новый Trafic можно отнести к условно однотонным фургонам, при его разработке приоритет также отдавался манёвренности: обещан диаметр разворота, как у Renault Clio, и кузов высотой не более 1,9 м, чтобы можно было спокойно заезжать на подземные парковки. Между тем все двери у нового Трафика традиционные, распашные.

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Renault Goelette E-Tech electric — это, по сути, новый Renault Trafic, выполненный в виде шасси с кабиной, на которое можно установить любую надстройку: холодильник, будку с несколькими отсеками, торговый ларёк, бортовую платформу с подъёмным механизмом (самосвал) и т.д. Имя Goelette позаимствовано у переднемоторного фургона Renault образца 1956 года, который имел вагонную компоновку в сочетании с задним приводом.

Информацию о платформе новых Estafette, Goelette и Trafic компания Renault обещает обнародовать в ближайшие месяцы, дизайн интерьеров тоже пока не раскрыт. В пресс-релизе Flexis двухнедельной давности сообщалось, что зарядить батарею новых фургонов на 80% можно будет менее чем за 20 минут, а максимальный запас хода на одной зарядке составит 450 км по циклу WLTP.

Также напомним, что все фургоны Flexis позиционируются как Software-Defined Vehicle (SDV), то есть программно настраиваемые машины, основной набор потребительских функций которых, как у любого современного смартфона, определяется уже после покупки путём установки нужных приложений. Все приложения, разумеется, будут регулярно обновляться «по воздуху» через облачные сервисы — они же позволят корпоративным клиентам в режиме 24/7 удалённо контролировать работу своего парка, наделять его новыми функциями и назначать любой машине новые задания.