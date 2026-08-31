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  • Постаревший Lexus IS продолжает карьеру: представлена очередная спецверсия для США

Постаревший Lexus IS продолжает карьеру: представлена очередная спецверсия для США

31.08.2026 817 0 0
Постаревший Lexus IS продолжает карьеру: представлена очередная спецверсия для США

Марке Lexus пока нечем заменить актуальный младший седан IS, выпускающийся с 2013 года, поэтому он продлён в США на 2027 модельный год в виде лимитированной спецверсии Special Appearance Package.

Актуальный Lexus IS третьего поколения в строю с 2013 года. В 2020 году он пережил первую комплексную модернизацию и был формально переведён в четвёртое поколение, но на самом деле это всё тот же «третий» Lexus IS — платформа и кузов принципиально не изменились. В сентябре 2025 года «третий» Lexus IS пережил второй рестайлинг и лишился топового мотора V8.

Теперь максимум, на который может рассчитывать покупатель, — это 3,5-литровый атмосферный V6 (в США его отдача составляет 315 л.с. и 380 Нм). Коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» в сочетании с задним приводом и 6-ступенчатый гидромеханический «автомат» в сочетании с полным приводом. Седан с задним приводом разгоняется до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 6 с, с полным приводом — за 5,9 с, максимальная скорость в обоих случаях — 230 км/ч.

В минувшие выходные был представлен Lexus IS Special Appearance Package 2027 модельного года для США. Версии Special Appearance Package предлагались здесь и раньше, но с другим наполнением. В 2027 модельном году особенности версии Special Appearance Package — это уникальный зелёный цвет кузова Envious Green, 19-дюймовые легкосплавные диски BBS, адаптивная подвеска AVS (Adaptive Variable Suspension) и самоблокирующийся задний дифференциал Torsen в сочетании с задним приводом.

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Кресла в салоне обиты кожзамом NuLuxe с зелёной прострочкой в тон кузова. В оснащение входят расширенный набор электронных ассистентов водителя (в том числе камеры кругового обзора и пробочный автопилот), мощная аудиосистема Mark Levinson, люк в крыше и шторка с электроприводом для заднего стекла.

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Lexus IS Special Appearance Package 2027 модельного года для США будет выпущен тиражом 350 экземпляров, цены пока не объявлены. Для ориентира скажем, что заднеприводный Lexus IS Special Appearance Package 2026 модельного года стоит в США от 61 485 долларов с учётом доставки, полноприводный — от 63 095 долларов.

Сколько ещё Lexus IS третьего поколения продержится на конвейере и какая модель придёт ему на смену, пока неизвестно. Прежде предполагалось, что преемником будет электроседан по мотивам концепта Lexus Electrified Sedan 2023 года, но после того как Дональд Трамп отменил в США экоповестку, этот проект потерял актуальность — в США он никому не нужен.

Любопытно, что, несмотря на преклонный возраст, продажи Lexus IS в США сейчас растут: в первой половине этого года продано 14 071 шт., что на 42,7% больше, чем в январе-июне 2025-го.

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