Renault Россия расширила программу помощи на дорогах: три новых пакета

Приобрести программу можно не только в дилерских центрах марки, но и в онлайн-магазине сервисных продуктов.

Партнерский материал

Программа Renault службы технической помощи на дорогах пополнилась тремя новыми продуктами: Drive, Optimal и Premium. Эти пакеты присоединились к гарантийному сервису Renault Assistance и программе Assistance Plus. Важно, что приобрести новые пакеты можно не только в дилерской сети (в том числе, в кредит при покупке машины), но и в онлайн-магазине сервисных продуктов Renault, который заработал в России в конце прошлого года.

В Renault Assistance Drive входят услуги: консультации по телефону (в том числе, юридическая или информационная), техническая помощь на месте (запуск двигателя, вскрытие автомобиля, замена колеса, подвоз топлива), эвакуация при поломке, вызов такси и организация проживания. Дополнительно этот пакет включает консьерж-сервис (помощь в организации путешествия, услуги по бронированию билетов, гостиниц и ресторанов, организация бизнес-услуг) и помощь на дорогах Европы. Цена Assistance Drive – 1900 рублей, программа действует 1 год (или 15 000 км), карта доступна эксклюзивно в онлайн-магазине Renault.

Пакет Renault Assistance Optimal предлагает не только техническую помощь, но и помощь при попадании в дорожно-транспортные происшествия: предусмотрены консультация и помощь при оформлении ДТП, эвакуация поврежденного в ДТП автомобиля и юридическая поддержка. Цена этого пакета – 8900 рублей, программа действует 1 год (или 15 000 км). Продукт представлен в онлайн-магазине и в дилерской сети.



Наконец, Renault Assistance Premium включает в себя наиболее полный объем услуг, включая все опции из программ Drive и Optimal, а также эксклюзивную услугу доставки автомобиля на техническое обслуживание в дилерский центр. Клиенту предоставляется воспользоваться уникальной услугой, в рамках которой для проведения ТО не нужно ехать к дилеру: автомобиль заберут, проведут ТО и привезут обратно в рамках программы Renault Assistance Premium. Цена – 14 900 рублей, как и остальные карты, Premium действует 1 год или 15 000 км, пакет доступен в онлайн-магазине и в дилерской сети.

Подробнее об условиях действия новых программ можно узнать на официальном сайте марки.

Напомним, Renault стала первой компанией на российском рынке, запустившей онлайн-магазин сервисных продуктов, благодаря которому процесс покупки может стать полностью дистанционным. Клиенту достаточно зайти на сайт марки в раздел Онлайн-сервисы, выбрать нужный продукт, заполнить форму и оплатить, после чего договор придет на электронную почту. Сервисами можно воспользоваться сразу после оплаты. Кроме пакетов программы помощи Renault Assistance, на сайте также можно приобрести карты постгарантийного обслуживания и сервисные контракты.

