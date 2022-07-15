Renault тестирует новую версию Каптюра: кроссовер проехался на камеру

Компания Renault представила компактный кроссовер Captur, в основу которого легла «тележка» Clio IV, на Женевском автосалоне в 2013 году, продажи модели на старосветском рынке стартовали в 2014-ом. Паркетник сменил поколение в 2019 году, с тех пор его продажи постепенно снижаются. Так, в «ковидном» 2020-ом европейцы купили 178 724 экземпляра (на 19,7% меньше), в прошлом году результат сократился до 162 138 (-9,3%). За первую треть текущего года Captur разошёлся тиражом 43 040 единиц, что на 27,3% меньше, чем в январе-апреле 2021-го.



Ранее в Renault рассказали о дальнейшей стратегии развития компании. Она включала в себя разработку и выпуск новинок в наиболее востребованных сегментах глобального авторынка. Одним из них в Старом Свете остаются компактные кроссоверы, к числу которых относится и Captur. Не исключено, что семейство этого французского паркетника скоро расширится: фотошпионы заметили необычный мул, который производитель тестирует на дорогах в южной части Европы. Снимками с нами поделились коллеги из motor.es.



В испанском издании считают, что прототип на фотографиях со своеобразной маскировкой кормы – это Renault Captur Coupe. Предполагается, что паркетник с купеобразным кузовом вызовет больший интерес у молодёжной аудитории. По сведениям motor.es, внутризаводской индекс этой версии – DJB. Предполагается, что его длина составит около 4,4 метра (напомним, у актуального Captur этот габарит составляет 4228 мм, а расстояние между осями – 2639 мм). Предполагается, что такой вариант окажется где-то между «просто» Captur и Austral.



Пойманный в объективы фотошпионов автомобиль – это тестовый мул; ожидается, что его внешность ещё будет меняться. Вероятно, сейчас процесс разработки новой модификации Captur находится на одном из начальных этапов. По предварительным данным, модель будет готова к коммерческому запуску не раньше лета 2024 года. Кстати, не исключено, что модель не будет называться Captur Coupe: французы могут дать купе-кроссоверу иное имя.



Конечно, никаких технических данных пока нет. Предполагается, что производитель электрифицирует «начинку». Вероятно, в линейку может войти мягкогибридная силовая установка, в основу которой ляжет бензиновый двигатель TCe объёмом 1,2 литра, работающий в тандеме с «электродовеском» (MHEV). Кроме того, у новинки, скорее всего, будут варианты обычных гибридов (HEV) и подзаряжаемых (PHEV). Ещё не стоит исключать того, что в дальнейшем на рынок выйдет и полностью электрическое кросс-купе.



Отметим, у актуального Renault Captur есть версия подзаряжаемого гибрида. В состав его силовой установки E-Tech входят «атмосферник» объёмом 1,6 литра, два электродвигателя и батарея ёмкостью 9,8 кВт*ч. Совокупная отдача составляет 160 л.с., максимальный крутящий момент – 144 Нм. Только на электротяге такой паркетник способен проехать около 45 км, максимальная скорость в электрическом режиме равна 135 км/ч.

В России до недавнего времени выпускался «другой» Renault Kaptur, помимо иного названия, у него отличалась и платформа – B0. Выпуск этого автомобиля был налажен на московском заводе Рено, который весной был передан администрации столицы и сейчас готовится к производству машин под маркой Москвич.

