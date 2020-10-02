Новинки ×
  • Renault засветила новый кроссовер, а Dacia готовит к премьере очередной бюджетник

Renault засветила новый кроссовер, а Dacia готовит к премьере очередной бюджетник

02.10.2020 31 0 0

Полностью новинки французской и румынской марок рассекретят в середине октября, это будут электрокары. Причем сама Рено покажет лишь предвестника грядущей модели, тогда как у Dacia уже готов серийный автомобиль.

 

Groupe Renault анонсировала онлайн-мероприятие eWays, посвященное электромобильности: оно пройдет с 15 по 26 октября, участвовать будут сотрудники автогиганта и приглашенные эксперты, а откроет сие действие новый глава Группы Лука де Мео (прежде руководил Seat). В рамках eWays также проведут две мировые премьеры — «электричек» непосредственно бренда Renault и марки Dacia. Начнем с новинки материнской компании.

Итак, Renault покажет электрический паркетник, который пока находится в статусе прототипа. Но при этом объявлено, что он предвосхищает серийную модель. Сама марка распространила всего один тизер кросса (на заглавном фото и в галерее ниже), имя и характеристики не разглашаются. Известно лишь, что в основе лежит платформа CMF-EV, на которой также базируется дебютировавший минувшим летом «зеленый» кроссовер Nissan Ariya.

Вообще, по неофициальным данным, в ближайшем будущем Renault планирует выпустить два электрокросса – компактный, размером с европейский Captur, и покрупнее, уже ближе к Ariya. Второй может разделить начинку с моделью Nissan: «французу» прочат версии мощностью от 217 до 394 л.с. (Ariya может иметь один или пару электромоторов – передний или полный привод соответственно) и батареи ёмкостью 63 и 87 кВт*ч (для Ниссана заявлен запас хода в 340-500 км по циклу WLTP). О технике младшего электрокросса данных пока нет. Предвестником которого из двух грядущих SUV Рено является безымянный концепт – неизвестно.

Электрический концепт Renault Morphoz, представленный в марте 2020 года, и тизер нового прототипа. Черты Morphoz, возможно, прослеживаются в облике грядущего шоу-кара, хотя по головной оптике этого пока не скажешь
1 / 5
Электрический концепт Renault Morphoz, представленный в марте 2020 года, и тизер нового прототипа. Черты Morphoz, возможно, прослеживаются в облике грядущего шоу-кара, хотя по головной оптике этого пока не скажешь
2 / 5
Электрический концепт Renault Morphoz, представленный в марте 2020 года, и тизер нового прототипа. Черты Morphoz, возможно, прослеживаются в облике грядущего шоу-кара, хотя по головной оптике этого пока не скажешь
3 / 5
Электрический концепт Renault Morphoz, представленный в марте 2020 года, и тизер нового прототипа. Черты Morphoz, возможно, прослеживаются в облике грядущего шоу-кара, хотя по головной оптике этого пока не скажешь
4 / 5
Электрический концепт Renault Morphoz, представленный в марте 2020 года, и тизер нового прототипа. Черты Morphoz, возможно, прослеживаются в облике грядущего шоу-кара, хотя по головной оптике этого пока не скажешь
5 / 5

Кстати, в марте Renault раскрыла другой концептуальный электрокроссовер – Morphoz, он, видимо, является родоначальником дизайна «электричек» марки, то есть от октябрьской премьеры ждем чего-то похожего.

С новинкой Dacia все понятно – это будет серийный электрохэтч Spring, в виде концепта его также показали в марте. За основу взяли электрическую «пятидверку» Renault K-ZE, предназначенную для Китая. Напомним, Renault свернула продажи легковушек в Поднебесной, но только машин с ДВС: электрокар там до сих пор доступен, у него даже есть брат от Dongfeng. K-ZE, в свою очередь, представляет разновидность хэтчбека Kwid, который продают на небогатых рынках. О технике Dacia Spring тоже пока тишина, ранее румынская марка лишь пообещала запас хода в 200 км (WLTP). Китайский K-ZE оснащен 45-сильным электромотором и батареей ёмкостью 26,8 кВт*ч, «дальнобойность» — 271 км, но этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC.

Концепт Dacia Spring
1 / 2
Концепт Dacia Spring
2 / 2

Dacia Spring позиционируют как «электромобиль для всех», а некоторые европейские СМИ надеются на то, что цена модели составит примерно 10 000 евро (видимо, с учетом всех льгот, это около 920 000 рублей по актуальному курсу). Для сравнения, «малыш» Renault Twingo Z.E. во Франции сегодня обойдется минимум в 21 350 евро (без льгот, 1 965 000 рублей).

хэтчбек кроссовер авторынок электромобиль новинки Renault Dacia

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Полимеры против износа: компания Michelin представила новые зимние шины X-Ice Snow Зима, которая уже не за горами, – сложное время для российского автолюбителя. Зимой в любой момент нужно быть готовым к тому, что автомобиль уйдет в занос на скользкой дороге, увязнет в глуб... 121 0 0 02.10.2020
Статьи / Шины и диски Секреты долгожительства Viatti Brina Nordico В этом году исполнилось 10 лет с того момента как бренд Viatti дебютировал на Московском автосалоне ММАС-2010. Среди уже запущенных в производство и перспективных моделей шин показали и ши... 1127 0 0 30.09.2020
Статьи / Авто недели Чтобы никто не понял: стоит ли покупать Kia Mohave за 2 миллиона Как потратить на автомобиль два миллиона рублей так, чтобы никто этого не заметил? Купить Kia Mohave! Если покупка Toyota Land Cruiser 200 и даже более скромного Prado в России – шаг, как... 9143 1 0 30.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 95071 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 76153 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 37724 6 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings