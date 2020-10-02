Renault засветила новый кроссовер, а Dacia готовит к премьере очередной бюджетник

Полностью новинки французской и румынской марок рассекретят в середине октября, это будут электрокары. Причем сама Рено покажет лишь предвестника грядущей модели, тогда как у Dacia уже готов серийный автомобиль.

Groupe Renault анонсировала онлайн-мероприятие eWays, посвященное электромобильности: оно пройдет с 15 по 26 октября, участвовать будут сотрудники автогиганта и приглашенные эксперты, а откроет сие действие новый глава Группы Лука де Мео (прежде руководил Seat). В рамках eWays также проведут две мировые премьеры — «электричек» непосредственно бренда Renault и марки Dacia. Начнем с новинки материнской компании.

Итак, Renault покажет электрический паркетник, который пока находится в статусе прототипа. Но при этом объявлено, что он предвосхищает серийную модель. Сама марка распространила всего один тизер кросса (на заглавном фото и в галерее ниже), имя и характеристики не разглашаются. Известно лишь, что в основе лежит платформа CMF-EV, на которой также базируется дебютировавший минувшим летом «зеленый» кроссовер Nissan Ariya.

Вообще, по неофициальным данным, в ближайшем будущем Renault планирует выпустить два электрокросса – компактный, размером с европейский Captur, и покрупнее, уже ближе к Ariya. Второй может разделить начинку с моделью Nissan: «французу» прочат версии мощностью от 217 до 394 л.с. (Ariya может иметь один или пару электромоторов – передний или полный привод соответственно) и батареи ёмкостью 63 и 87 кВт*ч (для Ниссана заявлен запас хода в 340-500 км по циклу WLTP). О технике младшего электрокросса данных пока нет. Предвестником которого из двух грядущих SUV Рено является безымянный концепт – неизвестно.

Электрический концепт Renault Morphoz, представленный в марте 2020 года, и тизер нового прототипа. Черты Morphoz, возможно, прослеживаются в облике грядущего шоу-кара, хотя по головной оптике этого пока не скажешь 1 / 5 Электрический концепт Renault Morphoz, представленный в марте 2020 года, и тизер нового прототипа. Черты Morphoz, возможно, прослеживаются в облике грядущего шоу-кара, хотя по головной оптике этого пока не скажешь 2 / 5 Электрический концепт Renault Morphoz, представленный в марте 2020 года, и тизер нового прототипа. Черты Morphoz, возможно, прослеживаются в облике грядущего шоу-кара, хотя по головной оптике этого пока не скажешь 3 / 5 Электрический концепт Renault Morphoz, представленный в марте 2020 года, и тизер нового прототипа. Черты Morphoz, возможно, прослеживаются в облике грядущего шоу-кара, хотя по головной оптике этого пока не скажешь 4 / 5 Электрический концепт Renault Morphoz, представленный в марте 2020 года, и тизер нового прототипа. Черты Morphoz, возможно, прослеживаются в облике грядущего шоу-кара, хотя по головной оптике этого пока не скажешь 5 / 5

Кстати, в марте Renault раскрыла другой концептуальный электрокроссовер – Morphoz, он, видимо, является родоначальником дизайна «электричек» марки, то есть от октябрьской премьеры ждем чего-то похожего.



С новинкой Dacia все понятно – это будет серийный электрохэтч Spring, в виде концепта его также показали в марте. За основу взяли электрическую «пятидверку» Renault K-ZE, предназначенную для Китая. Напомним, Renault свернула продажи легковушек в Поднебесной, но только машин с ДВС: электрокар там до сих пор доступен, у него даже есть брат от Dongfeng. K-ZE, в свою очередь, представляет разновидность хэтчбека Kwid, который продают на небогатых рынках. О технике Dacia Spring тоже пока тишина, ранее румынская марка лишь пообещала запас хода в 200 км (WLTP). Китайский K-ZE оснащен 45-сильным электромотором и батареей ёмкостью 26,8 кВт*ч, «дальнобойность» — 271 км, но этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC.

Концепт Dacia Spring 1 / 2 Концепт Dacia Spring 2 / 2

Dacia Spring позиционируют как «электромобиль для всех», а некоторые европейские СМИ надеются на то, что цена модели составит примерно 10 000 евро (видимо, с учетом всех льгот, это около 920 000 рублей по актуальному курсу). Для сравнения, «малыш» Renault Twingo Z.E. во Франции сегодня обойдется минимум в 21 350 евро (без льгот, 1 965 000 рублей).

