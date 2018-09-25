Решение суда: водителям компенсируют, если в ГИБДД не доказали нарушение ПДД

Решение суда: водителям компенсируют, если в ГИБДД не доказали нарушение ПДД

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Выплачивать компенсации необоснованно обвиненным водителям будет Министерство внутренних дел РФ.

Бывают случаи, когда недобросовестные сотрудники ГИБДД оформляют нарушения правил дорожного движения, которых не было. Причём некоторые из них делают это для отчётности, так как продолжают существовать негласные планы от руководства на местах (так называемая «палочная система») по выявлению определённых нарушений ПДД, хотя ранее ведомство с такой практикой боролось.

Pursuit

Также бывает, что «нечистые на руку» инспекторы ДПС мстят оформлением несуществующих нарушений ПДД тем водителям, которые отказались дать взятку. «Российская газета» рассказала о случае, когда сотрудник правоохранительных органов пробил по базе «насолившего» ему автомобилиста и увидел, что тот ранее привлекался к административной ответственности за выезд на встречную полосу.

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Из мести он оформил водителю повторное нарушение, за которое наказывают лишением прав. В итоге в суде не удалось доказать вину автомобилиста: его адвокат запросил видео с дорожных камер, согласно которым он на «встречку» не выезжал. Получается, что водитель потратил своё время и деньги (расходы на адвоката, судебные издержки), а значит, он имеет право взыскать средства с того органа, который возбудил в отношении него административное дело.

Благодаря решению Верховного суда, это возможно. Причём, правило действует в отношении даже тех случаев, когда нарушение ПДД действительно было, однако ответчику в суде удалось сослаться на «недоказанность обстоятельств». Норма, согласно которой вред, причинённый гражданину в результате незаконных действий госорганов, должен возмещаться, прописана в Гражданском кодексе РФ.

ВС пришлось вмешаться, так как судьи иных инстанций в подобных случаях считали, что истцы не могли доказать наличие причинно-следственной связи между привлечением их к ответственности и расходами на юридическую помощь. То есть получалось, что водители в любом случае отправились бы к адвокатам, хотя их не обвиняли в правонарушении. Эту абсурдную ситуацию и разрешил Верховный суд.

Согласно ныне действующему законодательству, вред, который был причинён гражданину в результате незаконных действий госорганов, органов местного самоуправления или должностных лиц, должен быть возмещён за счет казны РФ, субъекта страны или муниципального образования.

Russian police officers standing by the road in lime-colored uniform

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что постановление Верховного суда защитило водителей от чужих штрафов. Речь идёт о тех ситуациях, когда автовладелец продаёт машину, и информация об этом не успевает поступить в базы ГИБДД, однако нового собственника уже ловят камеры на нарушении ПДД.

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Теги: Авто и общество , В России , Закон , Верховный суд , компенсации , штрафы ГИБДД
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