Рестайлинг принёс дешёвому паркетнику Tata Punch новый мотор

Индийская компания Tata Motors провела премьеру обновленной бюджетной пятидверки Punch. Модель изменилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, «традиционный» кросс теперь доступен не только с атмосферником, но и с турботройкой 1.2.

Недорогой паркетник Tata Punch длиной всего 3,8 метра стартовал в Индии осенью 2021 года. Изначально модель была представлена только с ДВС, а в 2024-м у нее появилась электрическая версия с другим дизайном и приставкой EV. В том же году «традиционный» Punch модернизировали, но внешность бензиновой пятидверки менять тогда не стали. К слову, по итогам 2024-го компакт стал самой популярной моделью всего индийского рынка – паркетник разошелся тиражом 202 000 экземпляров. Однако, по данным местных СМИ, в 2025-м Tata Punch откатился на десятую строчку: реализовано примерно 173 000 шт. (список бестселлеров Индии по итогам прошлого года возглавил седан Maruti Suzuki Dzire с результатом 214 000 шт.). Придать новый импульс продажам Punch призван полноценный рестайлинг «традиционного» паркетника.

Было — стало

Переднюю часть кросса с ДВС оформили в стиле электрического Punch EV, хотя дословного цитирования все же нет. Если сравнивать с прежним «традиционным» паркетником, то другими стали бампер, радиаторная решетка и блоки основных фар. Задний бампер тоже заменили, плюс появились новые фонари, которые объединяет светящаяся полоска (у электрокросса фонари раздельные). Наконец, была пересмотрена палитра цветов кузова.

Внутри топливный Tata Punch теперь, напротив, почти полностью повторяет электрокар. Тут аналогичные новый руль, полноценная виртуальная приборка и сенсорный блок управления «климатом». Кроссоверу также достались более комфортные кресла. В богатых комплектациях еще есть беспроводная зарядка, люк в крыше и круиз-контроль. Кроме того, «роскошные» версии отныне имеют камеры кругового обзора (прежде была камера заднего вида).

Моторная гамма расширена. Рестайлинг принес паркетнику бензиновую турботройку 1.2 мощностью 120 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатой механикой. Прежние двигатели остались в строю – трехцилиндровый же атмосферник 1.2 (88 л.с.) и его битопливная версия CNG (73 л.с.), эти моторы сочетаются с 5МТ или роботизированной коробкой АМТ (дореформенному Punch CNG робот не положен). Привод в любом случае только передний.

Без учета налогов обновленный паркетник Tata Punch обойдется в 559 000 – 1 054 000 рупий, что эквивалентно примерно 488 000 – 921 000 рублей по текущему курсу.