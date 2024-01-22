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Tata Punch EV раскрыл рестайлинг паркетника с ДВС

22.01.2024 101 0 0

Бюджетный электрокросс предложен с двумя вариантами моторов и батарей. «Традиционная» же пятидверка, как ожидается, обновится в том же ключе в следующем году.

Индийская компания Tata Motors вывела на домашний рынок компактный электрический паркетник Punch EV (другое написание – Punch.ev). Кросс объявлен отдельной новой моделью, но на самом деле перед нами – «зеленая» разновидность пятидверки Punch. «Традиционный» кроссовер дебютировал в 2021 году, он оснащается бензиновым трехцилиндровым атмосферником 1.2 и его битопливной версией CNG. К слову, на родине паркетник с ДВС пользуется неплохим спросом: по данным местных СМИ, в 2023-м в Индии было реализовано более 150 000 экземпляров, что обеспечило модели восьмую строчку в общем списке бестеллеров страны. Добавим также, что Punch EV стал четвертым электрокаром в гамме: он присоединился к кроссоверу Nexon EV, седану Tigor EV и хэтчу Tiago EV (каждый из перечисленных автомобилей тоже имеет братьев с ДВС).

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Дизайн электрокросса оформили в новом фирменном стиле марки, который уже примерили рестайлинговые Tata Nexon, Harrier и Safari. Характерные черты того самого стиля – более узкие диодные полоски ходовых огней и уменьшившиеся в размерах блоки основных фар. Если сравнивать с бензиновым Punch, то другим еще стал передний бампер. А вот корма у электромобиля такая же, как у брата, не считая, конечно, отсутствия патрубка выпускной системы.

Длина Punch EV равна 3857 мм, что на 30 мм больше, чем у паркетника с ДВС; высота увеличена на 18 мм до 1633 мм. Ширина и колесная база у машин совпадают – 1742 и 2445 мм соответственно. Паспортный дорожный просвет электрокара – 190 мм против 187 мм у бензиновой модели. Объем основного багажника Tata Punch EV – те же 366 литров, при этом спереди имеется дополнительный отсек объемом 14 литров.

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В салоне – модернизированная передняя панель, двухспицевое рулевое колесо вместо трехспицевого и новый блок управления «климатом». Кроме того, для дорогих комплектаций Punch EV предусмотрены полноценная виртуальная приборка и мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма (у версий подешевле – 7-дюймовый планшет мультимедиа, и только такой положен бензиновой модели). В список оборудования еще могут входить вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, люк в крыше, камеры кругового обзора, круиз-контроль и система мониторинга «слепых» зон.

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Паркетник доступен с двумя вариантами электромоторов и батарей. У версий попроще на передней оси установлен двигатель мощностью 82 л.с. (114 Нм), такие паркетники имеют аккумулятор емкостью 25 кВт*ч, обещанный запас хода – 315 км по местному циклу MIDC. Tata Punch EV Long Range – это электромотор мощностью 122 л.с. (190 Нм) и батарея емкостью 35 кВт*ч, дальнобойность – 421 км. Заявлено, что кросс с базовым движком разгоняется до 100 км/ч за 13,5 секунды, с топовым – за 9,5 секунды.

Актуальный бензиновый Tata Punch
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Актуальный бензиновый Tata Punch
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Актуальный бензиновый Tata Punch
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Актуальный бензиновый Tata Punch
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Цена Tata Punch EV лежит в диапазоне от 1 099 000 до 1 449 000 рупий, что эквивалентно примерно 1,18 млн – 1,55 млн рублей по текущему курсу. Бензиновый Punch стоит от 599 900 рупий (около 645 000 рублей). Между тем индийские СМИ пишут, что «традиционный» паркетник обновят по мотивам электрокара: правда, такой кросс придется подождать до следующего года.

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