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Рестайлинговый кроссовер Kia Sonet показался на новых тизерах

06.12.2023 17 0 0

Марка также подтвердила, что бюджетному паркетнику досталось новое оборудование. Предполагается, что модель будет доступна с прежними моторами.

Обновленный кросс Sonet индийское подразделение Kia официально анонсировало на прошлой неделе. Теперь же опубликованы свежие тизеры: на них, в частности, видны корма и салон. Напомним, Индия – это главный рынок для паркетника, там же расположена основная производственная площадка. При этом Kia Sonet не является местным «эксклюзивом»: модель также представлена в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Ну и отметим, что Kia зря интригует, ведь еще в октябре модернизированная пятидверка раскрылась на фото китайского минпрома, хотя в Поднебесной-то кросс пока вовсе не продают.

Переднюю часть переделали в стиле новейших седана и хэтчбека Kia K3 (они вытеснят «мировой» Kia Rio): кроссовер тоже обрел вытянутые фары со «стекающими» на новый же бампер секциями ходовых огней. Задние фонари отныне вертикальные, при этом они все так же объединены между собой светящейся перемычкой (но и эта плашка – новая). Другим стал и задний бампер, вдобавок у радиаторной решетки иной узор.

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Скорее всего, длина индийского паркетника по-прежнему не превышает четырех метров (показатель дореформенной модели – 3995 мм), ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы. Колесная база тоже наверняка не изменилась (2500 мм).

Единственная значимая обновка в салоне – полноценная виртуальная приборка. Kia также подтвердила появление новых систем безопасности: в частности, Сонету досталась система предотвращения фронтального столкновения, местные профильные медиа еще пишут про системы слежения за разметкой и автоматического переключения света фар.

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По предварительным данным, в Индии кроссовер будет доступен с прежними моторами. В гамму дореформенной модели входят бензиновые атмосферник 1.2 (83 л.с.) и турботройка 1.0 T-GDI (120 л.с.), дизель 1.5 CRDi (115 л.с.). Коробки (в зависимости от версии) – традиционная пятиступенчатая механика, 6iMT без механической связи педали со сцеплением, классический шестиступенчатый автомат и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Дореформенный Kia Sonet для Индии
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Дореформенный Kia Sonet для Индии
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Дореформенный Kia Sonet для Индии
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Премьера индийского обновленного Kia Sonet намечена на 14 декабря. Прежний паркетник уже убрали с потребительского сайта, в последнее время он стоил от 779 000 рупий – это примерно 867 000 рублей по актуальному курсу.

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