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  • Обновлённый бюджетный кроссовер Kia Sonet рассекретили там, где не ждали

Обновлённый бюджетный кроссовер Kia Sonet рассекретили там, где не ждали

16.10.2023 115 0 0

Компактный паркетник сделали похожим на модель K3, которая пришла на смену Rio. Ожидается, что официальную премьеру посвежевший SUV справит до конца текущего года.

Серийный кросс Kia Sonet в строю в 2020-го, в линейке марки он находится на ступеньку ниже модели Seltos. Дебютным рынком для Сонета стала Индия, где и расположена основная производственная площадка. Но при этом паркетник является глобальным: его также продают в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. А вот пережившая плановый рестайлинг пятидверка внезапно раскрылась в Китае, где модель вовсе не представлена (Sonet доступен в Гонконге, но это все же отдельный рынок). Фото и характеристики такого кроссовера внесли в базу местного минпрома. Видимо, Kia все-таки решила вывести кросс на китайский рынок – сразу в обновленном виде.

Обновленный Kia Sonet

Паркетнику перекроили переднюю часть и корму, причем дизайн сделали в стиле только-только рассекреченных седана и хэтчбека Kia K3 (это семейство скоро вытеснит «мировой» Kia Rio). В частности, кроссоверу тоже достались вытянутые фары со «стекающими» на новый бампер секциями ходовых огней и клыкастые задние фонари. Заменили и задний бампер, плюс у радиаторной решетки теперь иной рисунок.

Обновленный Kia Sonet

Длина китайского Kia Sonet равна 4110 мм – это на 10 мм меньше, чем у дореформенного глобального кроссовера (показатель Сонета для Индии – 3995 мм, ведь там машинам длиной до четырех метров положены налоговые льготы). Остальные габариты в целом прежние: ширина – 1790 мм, высота – 1625 мм, колесная база – 2500 мм.

Обновленный Kia Sonet
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Обновленный Kia Sonet
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Интерьер версии для Китая пока не засвечен, зато фотошпионы уже заглянули в салон индийского рестайлингового паркетника. Так вот внутри кардинальных перемен не будет: модели отрядят иную цифровую приборку, вдобавок модернизируют блок управления климат-контролем. Кстати, кое-где кросс бывает еще и семиместным.

Обновленный Kia Sonet

На китайском рынке Kia Sonet предложат с бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 115 л.с. Двигатель аналогичного объема есть у Сонета и в других странах, но в Индии гамма иная: там модель оснащается атмосферником 1.2 (83 л.с.) и турботройкой 1.0 T-GDI (120 л.с.), вдобавок клиенты могут выбрать паркетник с дизелем 1.5 CRDi (115 л.с.). В Поднебесной пятидверку, как ожидается, укомплектуют вариатором. Индийский же Сонет еще представлен с традиционной пятиступенчатой механикой, коробкой 6iMT без механической связи педали со сцеплением, классическим шестиступенчатым автоматом и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. А вот привод в любом случае исключительно передний.

Дореформенный Kia Sonet, версия для Индии
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Дореформенный Kia Sonet, версия для Индии
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Дореформенный Kia Sonet, версия для Индии
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Дореформенный Kia Sonet, версия для Индии
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Официальную премьеру рестайлингового Kia Sonet должны провести до конца текущего года, и, скорее всего, первыми такой паркетник все же получат индийские покупатели.

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