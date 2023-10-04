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  • Новый Kia K3 на замену Rio: марка показала хэтчбек на старте продаж седана

Новый Kia K3 на замену Rio: марка показала хэтчбек на старте продаж седана

04.10.2023 138 0 0

Четырехдверка уже доступна для предзаказа, ей положены два бензиновых атмосферника. У пятидверной версии тот же набор, однако эту модификацию еще придется подождать.

Мировая премьера нового Kia K3 состоялась в августе, ее провели в Мексике, где и налажено производство. Модель дебютировала в виде седана, при этом на презентации было объявлено о том, что марка также выпустит пятидверный вариант. Так вот теперь мексиканские дилеры открыли прием заявок на четырехдверку, одновременно Kia впервые показала хэтчбек, правда, эту модификацию придется подождать: старт продаж пятидверки намечен на начало следующего года.

Хэтчбек Kia K3 GT-Line

Напомним, новое семейство придет на смену глобальному Rio (не путать с почившим российским Рио). Причем обозначение K3 компания сегодня использует в Корее и Китае для старшей модели, которая на некоторых рынках, в том числе и в России, известна как Cerato, а в Северной Америке зовется Forte. Однако основным ареалом обитания для замены Kia Rio станет Латинская Америка, при этом новинку еще, возможно, привезут в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Ну и еще ходят слухи, будто Cerato/Forte/K3 в новом поколении переименуют в K4. Но вернемся к семейству.

Хэтчбек Kia K3 GT-Line

У нового Kia K3 довольно эффектная внешность. Модель получила вытянутые фары со «стекающими» на бампер секциями ходовых огней, а также клыкастые задние фонари, которые вдобавок объединены между собой светящейся плашкой. Седан – это еще силуэт а ля фастбек, а у хэтча есть довольно крупный спойлер на багажной двери.

Хэтчбек Kia K3 GT-Line

Для обеих модификаций предусмотрена «оспортивленная» версия GT-Line (именно такой хэтчбек запечатлен на всех фото), ее особенности – чуть более агрессивные бамперы, выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы и 17-дюймовые колеса (у остальных комплектаций – 15- или 16-дюймовые).

Седан Kia K3
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Седан Kia K3
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Седан Kia K3
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Седан Kia K3
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Длина K3-седана равна 4545 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 2670 мм. Хэтчбек на 250 мм короче и на 20 мм выше (4295 и 1495 мм соответственно). Объем багажника четырехдверки – 544 литра, пятидверного варианта – 390 литров. Для сравнения, размеры уходящих «мировых» седана и хэтча Kia Rio: 4385/1725/1460 мм и 4065/1725/1450 мм, расстояние между осями – 2580 мм.

Седан Kia K3 GT-Line
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Седан Kia K3 GT-Line
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Седан Kia K3 GT-Line
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Седан Kia K3 GT-Line
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Седан Kia K3 GT-Line
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В салоне – двухспицевое рулевое колесо и табло, то есть объединенные цифровая приборка и экран мультимедийной системы. В базе идет 8-дюймовый тачскрин мультимедиа, у дорогих версий – дисплей диагональю 10,25 дюйма. Самый дешевый мексиканский седан также имеет шесть подушек безопасности, ESC и кондиционер. В «средних» комплектациях появляется камера заднего вида. Ну а топ-версия – это «кожаная» обивка, беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга слепых зон.

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Мексиканцам стандартный седан Kia K3 доступен с бензиновым атмосферником 1.6 мощностью 123 л.с. (такой же мотор ставят и на нынешний местный Rio) в сочетании с шестиступенчатыми механикой или автоматом. «Оспортивленной» версии GT-Line положены атмосферный двигатель 2.0 мощностью 152 л.с. и 6АКП с подрулевыми лепестками переключения передач. У хэтчбека будет аналогичная моторная гамма.

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Цена четырехдверного Kia K3 варьируется от 313 900 до 452 900 песо, что эквивалентно около 1 729 000 – 2 495 000 рублей по актуальному курсу. К примеру, седан Chevrolet Aveo нового поколения там сейчас стоит от 288 900 песо (1 592 000 рублей), и столько же просят за базовый прежний Kia Rio Sedan. Прайс-лист хэтчбека Kia K3 опубликуют позже.

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