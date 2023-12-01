Рестайлинг ×
  • Дешёвый кроссовер Kia Sonet пережил рестайлинг: официальные кадры

Дешёвый кроссовер Kia Sonet пережил рестайлинг: официальные кадры

01.12.2023 522 0 0

Внешность оформили в стиле нового бюджетного семейства K3, внутри же паркетник мало изменился. Предполагается, что на своем главном рынке модель будет доступна с прежней техникой.

Обновленный кроссовер Kia Sonet раскрылся еще в октябре на снимках китайского минпрома, хотя в Поднебесной маленькую пятидверку пока вовсе не продают (модель представлена в Гонконге, но это все-таки отдельный рынок). Главным же рынком для паркетника является Индия, где и расположена основная производственная площадка. Так вот теперь индийское подразделение Kia официально анонсировало рестайлинговый Sonet: опубликованы тизеры, вдобавок объявлена дата премьеры – 14 декабря. Напомним, Сонет в строю с 2020 года, в линейке марки он находится на ступеньку ниже Seltos.

Паркетнику переделали переднюю часть, причем ее оформили в стиле новейших седана и хэтчбека Kia K3, которые скоро вытеснят «мировой» Kia Rio. В частности, Kia Sonet тоже получил вытянутые фары со «стекающими» на новый бампер секциями ходовых огней. Кроме того, у радиаторной решетки теперь иной рисунок. Ну и благодаря сертификационным фото мы также знаем, что Сонету еще достались другой задний бампер и вертикальные блоки фонарей.

1 / 2
2 / 2

Размеры индийского паркетника пока не объявлены, впрочем, его длина, скорее всего, по-прежнему не превышает четырех метров (показатель дореформенного кросса – 3995 мм), ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы. Между тем длина китайской версии составляет 4110 мм – на 10 мм меньше, чем у дорестайлингового глобального Сонета (модель еще продают в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки). Колесная база у всех вариантов одинаковая – 2500 мм.

Единственная обновка в салоне, которая видна на тизере, — виртуальная приборка. Возможно, еще модернизирован блок управления «климатом», плюс могли заменить материалы отделки. Индийские профильные медиа также надеются, что их кросс обзавелся системами автоторможения и удержания в полосе движения.

Обновленный Kia Sonet на фото китайского минпрома
1 / 4
Обновленный Kia Sonet на фото китайского минпрома
2 / 4
Обновленный Kia Sonet на фото китайского минпрома
3 / 4
Обновленный Kia Sonet на фото китайского минпрома
4 / 4

Ожидается, что в Индии Kia Sonet предложат с прежней техникой. Гамма местного кроссовера включает бензиновые атмосферник 1.2 (83 л.с.) и турботройку 1.0 T-GDI (120 л.с.), дизель 1.5 CRDi (115 л.с.). Коробки (в зависимости от версии) – традиционная пятиступенчатая механика, 6iMT без механической связи педали со сцеплением, классический шестиступенчатый автомат и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. К слову, в Китае для кроссовера заявлен другой мотор – атмосферник 1.5 (115 л.с.). Привод в любом случае исключительно передний.

Дореформенный Kia Sonet для Индии
1 / 3
Дореформенный Kia Sonet для Индии
2 / 3
Дореформенный Kia Sonet для Индии
3 / 3

Цены, вероятно, вырастут, но вряд ли сильно. Дореформенный Kia Sonet с индийского сайта марки уже убрали, в последнее время такой кросс стоил от 779 000 рупий – это около 828 000 рублей по актуальному курсу.

кроссовер Индия авторынок новинки рестайлинг KIA KIA Sonet

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Любовь зла: топ-5 самых переоценённых автомобилей в России Любить машину за какие-то её уникальные возможности или характеристики – это нормально. Но делать механическое божество из вполне заурядного автомобиля только за то, что он редко ломается ил... 355 8 2 01.12.2023
Статьи / Авто с пробегом Honda CR-V IV(RM) c пробегом: нет грязному маслу в коробке и вязкому – в моторах В первой части материала мы обсудили неубиваемую электрику, нестареющий салон и коррозионные проблемы CR-V IV поколения 2012-2016 годов выпуска. Визуально этот популярный кроссовер держится... 3357 0 0 29.11.2023
Статьи / Практика Не только щуп: как правильно проверять уровень масла Проверка уровня масла – самая простая операция, с которой справится даже восемнадцатилетняя выпускница филологического университета. Но и тут иногда возможны ошибки. Они обычно некритические... 6018 3 0 28.11.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 26283 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 21590 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 20493 10 0 08.08.2023
Change privacy settings