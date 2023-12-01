Дешёвый кроссовер Kia Sonet пережил рестайлинг: официальные кадры

Внешность оформили в стиле нового бюджетного семейства K3, внутри же паркетник мало изменился. Предполагается, что на своем главном рынке модель будет доступна с прежней техникой.

Обновленный кроссовер Kia Sonet раскрылся еще в октябре на снимках китайского минпрома, хотя в Поднебесной маленькую пятидверку пока вовсе не продают (модель представлена в Гонконге, но это все-таки отдельный рынок). Главным же рынком для паркетника является Индия, где и расположена основная производственная площадка. Так вот теперь индийское подразделение Kia официально анонсировало рестайлинговый Sonet: опубликованы тизеры, вдобавок объявлена дата премьеры – 14 декабря. Напомним, Сонет в строю с 2020 года, в линейке марки он находится на ступеньку ниже Seltos.

Паркетнику переделали переднюю часть, причем ее оформили в стиле новейших седана и хэтчбека Kia K3, которые скоро вытеснят «мировой» Kia Rio. В частности, Kia Sonet тоже получил вытянутые фары со «стекающими» на новый бампер секциями ходовых огней. Кроме того, у радиаторной решетки теперь иной рисунок. Ну и благодаря сертификационным фото мы также знаем, что Сонету еще достались другой задний бампер и вертикальные блоки фонарей.



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Размеры индийского паркетника пока не объявлены, впрочем, его длина, скорее всего, по-прежнему не превышает четырех метров (показатель дореформенного кросса – 3995 мм), ведь таким машинам в Индии положены налоговые льготы. Между тем длина китайской версии составляет 4110 мм – на 10 мм меньше, чем у дорестайлингового глобального Сонета (модель еще продают в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки). Колесная база у всех вариантов одинаковая – 2500 мм.



Единственная обновка в салоне, которая видна на тизере, — виртуальная приборка. Возможно, еще модернизирован блок управления «климатом», плюс могли заменить материалы отделки. Индийские профильные медиа также надеются, что их кросс обзавелся системами автоторможения и удержания в полосе движения.



Обновленный Kia Sonet на фото китайского минпрома 1 / 4 Обновленный Kia Sonet на фото китайского минпрома 2 / 4 Обновленный Kia Sonet на фото китайского минпрома 3 / 4 Обновленный Kia Sonet на фото китайского минпрома 4 / 4

Ожидается, что в Индии Kia Sonet предложат с прежней техникой. Гамма местного кроссовера включает бензиновые атмосферник 1.2 (83 л.с.) и турботройку 1.0 T-GDI (120 л.с.), дизель 1.5 CRDi (115 л.с.). Коробки (в зависимости от версии) – традиционная пятиступенчатая механика, 6iMT без механической связи педали со сцеплением, классический шестиступенчатый автомат и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. К слову, в Китае для кроссовера заявлен другой мотор – атмосферник 1.5 (115 л.с.). Привод в любом случае исключительно передний.



Дореформенный Kia Sonet для Индии 1 / 3 Дореформенный Kia Sonet для Индии 2 / 3 Дореформенный Kia Sonet для Индии 3 / 3

Цены, вероятно, вырастут, но вряд ли сильно. Дореформенный Kia Sonet с индийского сайта марки уже убрали, в последнее время такой кросс стоил от 779 000 рупий – это около 828 000 рублей по актуальному курсу.

