Рестайлинг принёс бестселлеру MG более мощный мотор и несколько вариантов декора

Опубликованы фотографии посвежевшего паркетника MG ZS. У модели подправили внешность. Кроме того, по предварительным данным, на смену литровой «турботройке» пришел новый двигатель.

Кроссовер ZS дебютировал в 2016 году, в продажу он поступил в 2017-м. Главным рынком для SUV является Китай, там же налажено производство всех моделей MG, ведь марка принадлежит местному концерну SAIC (хотя ZS еще собирают в Таиланде). Поэтому нет ничего удивительного в том, что переживший плановый рестайлинг паркетник раскрыло «поднебесное» министерство промышленности.

Модель получила новые бамперы, фары «выпрямились» и стали уже. Также другими стали блоки противотуманок, а у задних фонарей поменяли «начинку». На выбор предложат несколько вариантов оформления радиаторной решетки. Кроме того, судя по фото из базы китайского сертификационного органа, в строю останется паркетник с прежней оптикой. Изменился ли как-то интерьер – пока неизвестно.

Техническая обновка – бензиновый турбодвигатель 1.3, выдающий 163 л.с. и 230 Нм (количество цилиндров не названо). Китайские профильные медиа полагают, что этот мотор пришел на смену литровой «турботройке» с отдачей в 125 л.с. (170 Нм). На данный момент нет информации о том, с какими коробками сочетается новый движок. Мотор 1.0 работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Также MG ZS в Китае можно будет купить с прежним четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 (120 л.с., 150 Нм). У дореформенной модели этот мотор комплектуется 5МКП или 4АКП, но, не исключено, что посвежевший кросс обзавелся другими коробками. А вот полный привод ZS не положен в принципе.

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До китайских дилеров обновленный паркетник должен добраться уже в этом году. После того, как он освоит главный рынок, начнутся продажи в других странах: помимо Таиланда модель еще представлена, к примеру, в Австралии и Великобритании.

Отметим, в КНР нынешний ZS пользуется неплохим спросом, он является бестселлером марки: в 2018-м клиентам передано 112 159 автомобилей (продажи начались в марте 2017-го), а по итогам января-апреля этого года модель разошлась тиражом в 33 426 экземпляров (+1% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го). Цена актуального кроссовера – от 73 800 юаней (около 688 000 рублей по текущему курсу).

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Кстати, в минувшем месяце на китайский рынок вышла «зелёная» версия кросса – EZS. Такой паркетник оснащен 150-сильным электромотором (350 Нм) и батареей ёмкостью 44,5 кВт*ч. Заявленный запас хода – 335 км, правда, он рассчитан по устаревшему циклу NEDC. Электрический кроссовер обойдется минимум в 119 800 юаней (около 1 117 000 рублей). MG EZS также планируют продавать за пределами Китая.