Рестайлинг сделал рамный внедорожник Roewe RX8 ещё больше: первые фото

Разумеется, вездеход Roewe не только вытянулся в длину – модели подправили дизайн экстерьера, есть обновки и в салоне. А вот насчет реформ в плане техники информации пока нет.

Рамный внедорожник Roewe RX8 вышел на китайский рынок весной 2018-го, он построен на базе Maxus D90 (бренды Roewe и Maxus принадлежат концерну SAIC), который, в свою очередь, сделан из пикапа Maxus T60. Дебютный год и стал лучшим для «эр-икс-восьмого»: по данным CarSalesBase, тогда было реализовано 13 256 машин. Но результат всего 2019-го – уже 11 066 единиц, а в январе-ноябре 2020-го выбор на модели Roewe остановили 8216 клиентов (-15%). К слову, родственный D90 расходится намного хуже (за одиннадцать месяцев текущего года в КНР реализован 1791 экземпляр, -23%), однако Maxus пока не решился на полноценный рестайлинг. А вот Roewe готовит к премьере модернизированный вездеход, снимки замаскированного прототипа опубликовало издание Autohome.

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Итак, RX8 обзаведется новыми радиаторной решеткой и фарами (они теперь с интегрированными «изломанными» светодиодными ДХО), плюс заменят бамперы, причем в переднем, судя по всему, больше не будет «кубиков льда». Также у внедорожника другие багажная дверь и фонари. У последних начинка проще, чем у актуального RX8, впрочем, не будем забывать о том, что перед нами тестовый образец. А еще модель вытянулась в длину, это заметно по увеличившимся окошкам в задних стойках. Размеры нынешнего вездехода: длина – 4923 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1840 мм, колесная база – 2850 мм, заявленный дорожный просвет – 202 мм.



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Передняя панель и рулевое колесо на шпионских кадрах спрятаны, зато центральный тоннель оставили неприкрытым – на нем красуется новый джойстик коробки. Местные СМИ еще считают, что заменят мультимедийную систему, вдобавок RX8 наверняка получит виртуальную «приборку». Скорее всего, как и прежде, внедорожник будет доступен с пяти- или семиместным салоном, плюс модель могут предложить в шестиместном исполнении.



На данный момент нет информации об изменениях в плане техники. Не исключено, что мотор прежний: с 2019-го Roewe RX8 оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая отвечает стандарту China-VI (аналог Евро-6) и выдает 222 л.с. и 360 Нм (мощность дореформенного двигателя – 224 л.с., крутящий момент тот же). Коробка у актуального внедорожника одна – шестиступенчатый «автомат» Aisin, привод задний или полный.

Дореформенный Roewe RX8 1 / 4 Дореформенный Roewe RX8 2 / 4 Дореформенный Roewe RX8 3 / 4 Дореформенный Roewe RX8 4 / 4

В продажу обновленный RX8 поступит в следующем году. Кстати, вполне возможно, что такой внедорожник получит к имени какую-нибудь приставку, в этом случае дорестайлинговая модель останется в строю. За нынешний RX8 просят 168 800 – 228 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 900 000 – 2 575 000 рублей по текущему курсу.



На российском рынке марка Roewe не представлена, что, впрочем, не помешало Kolesa.ru испытать рамный RX8, все подробности – в нашем материале.