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Рестайлинг Volkswagen Touareg: новые изображения

14.01.2023 889 0 0

Вчера в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии обновлённого немецкого кроссовера, запечатлённого во время испытаний. На них уже можно заметить некоторые особенности рестайлинговой модели.

Туарег является первым серийным кроссовером компании Volkswagen, его дебют состоялся осенью 2002 года. Сегодня на конвейере третье поколение модели, которое было представлено в марте 2018 года на специальном мероприятии в Пекине. В этом году кроссоверу исполняется пять лет, и уже давно подошло время для планового рестайлинга. Новые шпионские фотографии впервые продемонстрировали характер изменений во внешности Туарега.

Рендер обновлённого Туарега

Кроссовер получит новую переднюю часть с более крупной и широко решёткой радиатора, визуально объединённую с фарами. В этом плане Туарег существенно отличается от других новинок компании с узкой перемычкой между фарами, среди которых будущие Tiguan и Passat. Сами же фары тоже наверняка будут новыми, хотя и должны сохранить стилистику с L-образными светодиодными ходовыми огнями. Если верить шпионским фотографиям, то паркетник лишится декоративных вставок в передних крыльях и получит немного изменённые накладки на нижней части задних дверей. Запечатлённые прототипы имеют горизонтальные накладки между фонарями, из чего можно сделать вывод, что сзади может появиться горизонтальная вставка во всю ширину крышки багажника со светодиодной полосой, как на многих других моделях бренда.

Рендер обновлённого Туарега

Volkswagen Touareg базируется на «короткой» версии платформы MLB Evo, которую также использует Porsche Cayenne последнего поколения (на удлинённой версии же сделаны Audi Q7 и Bentley Bentayga). Кроссовер оснащается широкой гаммой моторов, которые могут достаться и рестайлинговому варианту. Можно лишь ожидать появление большего количества электрифицированных модификаций.

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Нынешний Volkswagen Touareg
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Нынешний Volkswagen Touareg
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Нынешний Volkswagen Touareg
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Сегодня в России официальный ценник на нынешний Touareg составляет 8 669 500 рублей. Кроссовер представлен с единственным 3,0-литровым дизельным мотором мощностью 249 л.с., 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Максимальная комплектация Exclusive R-Line Black Style оценивается в 9 573 600 руб.

Между тем, недавно в Россию привезли китайские кроссоверы Volkswagen.

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