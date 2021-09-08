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  • Рестайлинговый Kia Cerato стартует в РФ: богаче, но нашему седану достались не все обновки

Рестайлинговый Kia Cerato стартует в РФ: богаче, но нашему седану достались не все обновки

08.09.2021 143 0 0

На российском рынке посвежевший седан представлен в шести комплектациях, тогда как у дореформенного их пять. Список оборудования расширен, однако в других странах «фишек» все равно больше.

 

На родине Kia эта модель пережила рестайлинг еще минувшей весной, там она носит индекс K3. Чуть позже обновленные машины добрались до Австралии и Мексики (в Северной Америке это Forte), причем во всех перечисленных странах вместе с седаном предложен еще и хэтчбек. У нас же Cerato бывает исключительно четырехдверным. Российскую обновленную версию анонсировали в июле, в августе началась сборка на калининградском «Автоторе», а сегодня  дан старт «живым» продажам.

Внешне предназначенный для РФ Cerato обновился так же, как на остальных рынках: радиаторная решетка теперь у́же, к ней примкнули фары, ходовые огни сделали в виде «пунктиров», поворотники отныне встроены в фары (у дореформенной машины они ниже). Еще заменили бамперы, у фонарей иная начинка, появились новые задние поворотники (хотя они по-прежнему расположены на бампере). Кроме того, седан стал первой моделью Kia в России с новой эмблемой.

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Салона реформы почти не коснулись, причем российскому седану не достались ни тачскрин мультимедийной системы на 10,25 дюйма, ни виртуальная «приборка» аналогичного размера, которые предусмотрены для модели в Корее. Зато наш Kia Cerato теперь «в базе» имеет мультимедиа с 8-дюймовым планшетом (самый дешевый дореформенный седан идет с «магнитолой»), а сам комплекс получил беспроводную поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Также появились новые системы безопасности и помощи водителю, но о них чуть ниже.

Двигатели тоже прежние: в РФ модель предложена с бензиновыми «атмосферниками» 1.6 MPI и 2.0 MPI мощностью 128 и 150 л.с. соответственно. Первый мотор сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второй – только с 6АКП.

Kia Cerato GT Line
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Kia Cerato GT Line
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Kia Cerato GT Line
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У Kia Cerato новая начальная комплектация – Classic. Итого, у модели отныне шесть версий против пяти у дореформенного седана. Цена базовой обновленной «четырехдверки» — от 1 394 900 рублей, тогда как дорестайлинговый самый доступный Cerato сегодня стоит от 1 364 900 рублей. Цены остальных исполнений выросли на 40 000 – 105 000 рублей.

Комплектации и цены обновленного Kia Cerato

Комплектация

1.6 MPI (128 л.с.), 6МКП

1.6 MPI (128 л.с.), 6АКП

2.0 MPI (150 л.с.), 6АКП

Classic

1 394 900 рублей

1 434 900 рублей

-

Comfort

1 424 900 рублей

1 464 900 рублей

1 519 900 рублей

Luxe

1 474 900 рублей

1 514 900 рублей

1 569 900 рублей

Prestige

-

1 629 900 рублей

1 684 900 рублей

GT Line

-

-

1 754 900 рублей

GT Line+

-

-

1 829 900 рублей

Помимо мультимедиа-системы в списке стандартного оборудования Cerato Classic также значатся: светодиодные ДХО, 15-дюймовые колеса, камера заднего вида, кондиционер, системы контроля давления в шинах и помощи при старте на подъеме, система напоминания о пассажирах на заднем ряду, пара подушек безопасности (у дорестайлинговой базовой модели еще есть боковые «эйрбэги» и шторки безопасности), наружные зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя. В версии Comfort появляются боковые подушки и занавески безопасности, кожаная отделка рулевого колеса и селектора коробки, подогрев руля. Обновленный Cerato Luxe – это светодиодные противотуманки, 16-дюймовые колеса, климат-контроль, дополнительный отопитель салона, приборная панель с монохромным 3,5-дюймовым дисплеем, круиз-контроль с ограничителем скорости, датчик света и задний парктроник.

В комплектацию Prestige входят диодные фары рефлекторного типа, зеркала с электроприводом складывания, система бесключевого доступа и кнопка запуска движка, дистанционный запуск мотора с ключа, подогрев задних сидений и система выбора режима вождения, а в приборке этой версии имеется цветной экран (4,2”). Также начиная с этого исполнения, Cerato оснащается комплексом Drive Wise, в который теперь входят не только системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом, но и системы предотвращения фронтального столкновения (с функцией распознавания пешеходов), удержания в полосе, автоматического переключения света фар. А еще в этой комплектации появляется телематическая система Kia Connect: со смартфона можно будет запустить двигатель, настроить «климат», включить подогрев и т.д.

Kia Cerato GT Line
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Kia Cerato GT Line
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Kia Cerato GT Line
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Kia Cerato GT Line
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Kia Cerato GT Line отличается от прочих версий наружным декором «под спорт», плюс такой седан получил 17-дюймовые диски, светодиодные задние фонари, усеченное рулевое колесо, передние кресла с более развитой боковой поддержкой, подрулевые лепестки переключения передач, беспроводную зарядку для смартфона, передние датчики парктроника. Наконец, GT Line+ имеет электромеханический стояночный тормоз, у водительского кресла этой версии есть электрорегулировки с функцией памяти, комплекс Drive Wise дополнен адаптивным круиз-контролем, а система предотвращения фронтального столкновения может распознавать еще и велосипедистов.

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