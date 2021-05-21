Семейство Kia Cerato кое-где лишилось «механики» после рестайлинга

Модернизированная модель корейской марки готовится выйти на австралийский рынок. Внешне экспортная версия в целом обновилась так же, как и на родине, отличия в плане техники были и раньше, и они сохранились.

В Корее пережившие рестайлинг седан и хэтчбек Kia стартовали в апреле этого года, там они носят индекс K3. А уже в первых числах мая компания анонсировала рестайлинговое семейство для австралийского рынка, где «четырехдверка» и хэтч представлены под привычным нам именем Cerato (но в РФ доступен только седан). Теперь же на Зеленом континенте объявлены комплектации и цены, «живые» продажи начнутся в ближайшее время. Правда, пока Kia распространила фирменные фото лишь топового «оспортивленного» Cerato Hatch GT, хотя он доберется до дилеров позже остальных версий (GT в прайс-лист еще не вошел). К слову, по итогам 2020-го семейство не просто возглавляет личный рейтинг марки в Австралии, но и входит в ТОП-10 бестселлеров страны: реализовано 17 559 единиц (-19% и 9-е место в списке).

Обновленный Kia Cerato Hatch GT для Австралии 1 / 2 Обновленный Kia Cerato Hatch GT для Австралии 2 / 2

Судя по всему, внешне Cerato изменился так же, как и K3: радиаторная решетка теперь у́же, к ней «прилеплены» фары, ходовые огни сделали в виде «пунктиров», поворотники отныне встроены в фары (у дореформенной модели они на бампере). Корму хэтча реформы не затронули, а вот у экспортного седана, как и в Корее, должны были заменить бампер, поворотники (они по-прежнему в нижней части) и начинку в фонарях. Особенности топ-версии GT – красные акценты и соответствующий шильдик. Между тем у дореформенной «четырехдверки» в Австралии тоже есть вариант «под спорт» (на родине марки от GT-седана давно отказались), но пока неизвестно, сохранилась ли такая модификация после рестайлинга. А еще Cerato стал первой моделью Kia на австралийском рынке, которая получила новую эмблему.



Обновленный Kia Cerato Hatch GT для Австралии

Главная обновка в салоне – мультимедийная система с экраном диагональю 10,25 дюйма, такой тачскрин положен машинам, начиная со второй по старшинству комплектации. У базовых версий по-прежнему 8-дюймовый тачскрин. При этом список стандартного оборудования пополнили цветной дисплей диагональю 4,2 дюйма в «приборке» (прежде «в базе» был монохромный экранчик 3,5”) и воздуховоды для задних пассажиров. Также для модели предусмотрены системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов), удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и предотвращения столкновений при парковке (или выезде с нее) задним ходом, адаптивный круиз-контроль. Новинка для Cerato GT – люк в крыше. Однако виртуальная «приборка», которая есть у K3 в Корее, австралийской модели не досталась.



Обновленный Kia Cerato Hatch GT для Австралии 1 / 2 Обновленный Kia Cerato Hatch GT для Австралии 2 / 2

Моторы прежние: в Австралии и седан, и хэтч оснащаются бензиновым «атмосферником» 2.0 MPI мощностью 152 л.с., Cerato GT положена «турбочетверка» 1.6 T-GDI, которая выдает 204 л.с. Но если дореформенные машины с двухлитровым двигателем предложены с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», то после рестайлинга осталась только АКП. Турбомотор все так же сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Корее седан Kia K3 представлен с «атмосферником» 1.6 (123 л.с.) и вариатором, хэтчбек там доступен исключительно в версии GT с теми же 1.6 T-GDI и 7DCT.



Обновленные седан Kia K3 и хэтч K3 GT для Кореи 1 / 4 Обновленные седан Kia K3 и хэтч K3 GT для Кореи 2 / 4 Обновленные седан Kia K3 и хэтч K3 GT для Кореи 3 / 4 Обновленные седан Kia K3 и хэтч K3 GT для Кореи 4 / 4

Разумеется, после отказа от «механики» австралийская модель подорожала – от 25 490 местных долларов (без учета доставки), что эквивалентно примерно 1 455 000 рублей по текущему курсу. Дореформенный седан с МКП стоит от 22 190 австралийских долларов (1 267 000 рублей, также без учета доставки).



Российская «четырехдверка» Kia Cerato, видимо, обновится во второй половине года.