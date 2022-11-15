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  • Рестайлинговый Kia Seltos скоро освоит новые рынки: более мощный турбомотор и «автомат»

Рестайлинговый Kia Seltos скоро освоит новые рынки: более мощный турбомотор и «автомат»

15.11.2022 481 0 0

Компактному паркетнику также подправили внешность, а в салоне появилось табло. Кроме того, был расширен список доступного оборудования.

 

В Корее обновленный Kia Seltos дебютировал еще минувшим летом, только там пока и продают такой кроссовер. Впрочем, совсем скоро посвежевший SUV появится и в других странах. Так, в Австралии уже открыли прием заказов – с ценами и комплектациями, но без картинок локальной версии (сейчас на австралийском сайте «висит» корейский леворульный кросс). А на автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроется 17 ноября (по местному времени, то есть в РФ уже будет 18-е), дебютирует американский вариант: этот Seltos засвечен на тизерах.

Обновленный Kia Seltos для США
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Обновленный Kia Seltos для США
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Судя по всему, дизайн будет един для всех модификаций, разве что у «американца» чуть иначе выглядит вставка на новом переднем бампере. После рестайлинга Kia Seltos также обрел другие радиаторную решетку и задние фонари. Последние, к слову, отныне объединяет функциональная плашка. У фар прежняя форма, но начинку заменили, плюс добавлены светодиодные росчерки ходовых огней, которые визуально объединены со светящимися же полосками на решетке.

Из-за нового обвеса длина корейского Селтоса выросла на 15 мм до 4390 мм. У австралийского паркетника аналогичная прибавка, но длина этого кросса – 4385 мм. Показатель дореформенного американского SUV – 4370 мм. Колесная база у перечисленных версий одинаковая, она не изменилась (2630 мм).

Обновленный Kia Seltos для Кореи
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Обновленный Kia Seltos для Кореи
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Обновленный Kia Seltos для Кореи
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Обновленный Kia Seltos для Кореи
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Обновленный Kia Seltos для Кореи
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Интерьер «американца» и «австралийца», скорее всего, оформят так же, как у «корейца». То есть внутри установят новую переднюю панель и иной блок управления «климатом», вместо традиционного рычага коробки должна появиться шайба. Дорогим версиям достанется гигантское табло – объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (каждый экран диагональю 10,25 дюйма; «в базе» — аналоговые шкалы и мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем). Отметим, Kia Seltos индийского производства изначально имеет единый корпус, но приборы у такого дореформенного кросса – аналоговые, к тому же они «утоплены» (премьера рестайлингового Селтоса для Индии еще впереди). Среди новых опций корейского и австралийского паркетников – «память» настроек водительского кресла (видимо, ее получит и «американец»).

В Корее обновленный Seltos обрел бензиновый «атмосферник» 2.0 MPI (149 л.с. и 180 Нм), однако в Австралии и США кросс такой мотор имеет с момента начала продаж (у австралийской версии отдача, как в Корее, у «американца» — 148 л.с. и 179 Нм). Этот движок по-прежнему сочетается с вариатором. «Турбочетверка» 1.6 T-GDI у корейской и австралийской версий стала мощнее: 198 л.с. против прежних 177 л.с. (крутящий момент не изменился – 265 Нм); вдобавок турбомотор теперь комплектуется классическим восьмиступенчатым «автоматом» (была семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями). Вероятно, для американского Селтоса отдачу 1.6 T-GDI тоже увеличат (на дореформенном паркетнике этот мотор выдает 178 л.с.), и ему также отрядят 8АКП вместо 7DCT. Во всех трех перечисленных странах паркетник бывает как с передним, так и с полным приводом.

Дореформенный Kia Seltos для США
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Дореформенный Kia Seltos для США
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Дореформенный Kia Seltos для США
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В Австралии рестайлинговый Kia Seltos сегодня стоит примерно от 19 900 американских долларов (без учета доставки), на родине марки цена кросса стартует с 15 900 долларов. В Штатах дореформенный паркетник обойдется минимум в 22 890 долларов (без учета налогов и доставки).

Для России Селтосы до начала известных событий собирал калининградский «Автотор». Сейчас сотрудничество между российским предприятием и концерном Hyundai-Kia остановлено, появление обновленного кросса в нашей стране под большим вопросом, как и дальнейшее пребывание корейских брендов на рынке РФ.

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