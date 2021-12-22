Рестайлинговый кроссовер Chevrolet Traverse собрался в Россию с новыми версиями

Ожидается, что на российском рынке большой SUV будет доступен, в том числе, в двух «оспортивленных» вариантах исполнения. Двигатель по-прежнему один, его реформы ﻿не коснулись.

Трехрядный кроссовер Chevrolet Traverse длиной почти 5,2 метра добрался до нашей страны в 2018 году. Наряду с внедорожником Tahoe и компактным паркетником Trailblazer эта модель входит в, скажем так, «престижную» гамму марки – за продажи отвечает непосредственно подразделение GM Россия (у нас еще представлены бюджетники Шеви прежних поколений узбекской и казахстанской сборки, их поставляет другая фирма). Хитом Traverse сложно назвать: в прошлом году он разошелся по РФ тиражом 207 экземпляров, в январе-сентябре 2021-го (более свежих данных пока нет) реализовано 175 единиц. Для сравнения, дилеры Toyota по итогам трех кварталов текущего года продали 1296 кроссоверов Highlander. Тем не менее, к нам планируют привезти обновленный Chevrolet Traverse: такой кросс уже появился на российском сайте марки, хотя и вперемешку с фотографиями дореформенной модели.

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Рестайлинг большой SUV Шеви пережил еще в прошлом году, но даже на родине продажи начались лишь недавно (задержка, видимо, связана с пандемией и кризисом поставок комплектующих). Traverse получил новые радиаторную решетку, передний бампер, фары и задние фонари, а противотуманки теперь обрамляют светящиеся «бумеранги». В салоне – иная «приборка», вдобавок освежили мультимедиа-систему.



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Отдельного полного списка комплектаций нашего обновленного кросса пока нет, как и цен. Но при этом на сайте «висят» версии, коих у Traverse в РФ прежде не было вовсе. Речь идет об «оспортивленных» вариантах Sport Edition и Redline Edition. Первый пакет, судя по сайту, предусмотрен для SUV в исполнении LT, у такого кросса решетка, 18-дюймовые колеса, рейлинги на крыше и эмблемы выполнены в черном цвете. Набор Redline положен Traverse в комплектации Premier, особенности – решетка с отделкой черным глянцевым хромом, черные же 20-дюймовые диски с красными акцентами.



Слева — Redline Edition, справа — Sport Edition

Также рестайлинговому кроссоверу в РФ будут положены (в зависимости от версии) трехзонный климат-контроль, кожаный салон, двухсекционный люк, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, автоматического переключения света фар и мониторинга «слепых» зон. Как и раньше, Traverse предложат с семи- или восьмиместным салоном.



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Двигатель и коробка, судя по всему, прежние: бензиновый V6 3.5 и девятиступенчатый «автомат». Мощность не указана, зато есть паспортное время разгона до «сотни» — 7,6 секунды. У нашего дореформенного SUV тот же показатель, стало быть, мотор все так же выдает 318 л.с. Привод, скорее всего, исключительно передний (как и у предшественника в РФ, а вот в Штатах кроссовер бывает и переднеприводным).



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Отметим, в открытой базе Росстандарта свежее Одобрение транспортного средства на Chevrolet Traverse на момент публикации новости обнаружить не удалось. Прежний кросс к нам поставляли с американского завода GM, рестайлинговый, вероятно, также приедет из Штатов. Предполагается, что в РФ продажи SUV с новым дизайном стартуют в следующем году.



Между тем дореформенный Chevrolet Traverse, хоть и пропал с главной страницы российского сайта бренда, но он еще высвечивается в конфигураторе: от 3 909 900 рублей за комплектацию LT и от 4 209 000 рублей за версию Premier.