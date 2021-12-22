Рестайлинг ×
  • Рестайлинговый кроссовер Chevrolet Traverse собрался в Россию с новыми версиями

Рестайлинговый кроссовер Chevrolet Traverse собрался в Россию с новыми версиями

22.12.2021 275 0 0

Ожидается, что на российском рынке большой SUV будет доступен, в том числе, в двух «оспортивленных» вариантах исполнения. Двигатель по-прежнему один, его реформы ﻿не коснулись.

 

Трехрядный кроссовер Chevrolet Traverse длиной почти 5,2 метра добрался до нашей страны в 2018 году. Наряду с внедорожником Tahoe и компактным паркетником Trailblazer эта модель входит в, скажем так, «престижную» гамму марки – за продажи отвечает непосредственно подразделение GM Россия (у нас еще представлены бюджетники Шеви прежних поколений узбекской и казахстанской сборки, их поставляет другая фирма). Хитом Traverse сложно назвать: в прошлом году он разошелся по РФ тиражом 207 экземпляров, в январе-сентябре 2021-го (более свежих данных пока нет) реализовано 175 единиц. Для сравнения, дилеры Toyota по итогам трех кварталов текущего года продали 1296 кроссоверов Highlander. Тем не менее, к нам планируют привезти обновленный Chevrolet Traverse: такой кросс уже появился на российском сайте марки, хотя и вперемешку с фотографиями дореформенной модели.

Обновленный Chevrolet Traverse
1 / 3
Обновленный Chevrolet Traverse
2 / 3
Обновленный Chevrolet Traverse
3 / 3

Рестайлинг большой SUV Шеви пережил еще в прошлом году, но даже на родине продажи начались лишь недавно (задержка, видимо, связана с пандемией и кризисом поставок комплектующих). Traverse получил новые радиаторную решетку, передний бампер, фары и задние фонари, а противотуманки теперь обрамляют светящиеся «бумеранги». В салоне – иная «приборка», вдобавок освежили мультимедиа-систему.

Обновленный Chevrolet Traverse
1 / 5
Обновленный Chevrolet Traverse
2 / 5
Обновленный Chevrolet Traverse
3 / 5
Обновленный Chevrolet Traverse
4 / 5
Обновленный Chevrolet Traverse
5 / 5

Отдельного полного списка комплектаций нашего обновленного кросса пока нет, как и цен. Но при этом на сайте «висят» версии, коих у Traverse в РФ прежде не было вовсе. Речь идет об «оспортивленных» вариантах Sport Edition и Redline Edition. Первый пакет, судя по сайту, предусмотрен для SUV в исполнении LT, у такого кросса решетка, 18-дюймовые колеса, рейлинги на крыше и эмблемы выполнены в черном цвете. Набор Redline положен Traverse в комплектации Premier, особенности – решетка с отделкой черным глянцевым хромом, черные же 20-дюймовые диски с красными акцентами.

Слева — Redline Edition, справа — Sport Edition

Также рестайлинговому кроссоверу в РФ будут положены (в зависимости от версии) трехзонный климат-контроль, кожаный салон, двухсекционный люк, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, автоматического переключения света фар и мониторинга «слепых» зон. Как и раньше, Traverse предложат с семи- или восьмиместным салоном.

Обновленный Chevrolet Traverse
1 / 2
Обновленный Chevrolet Traverse
2 / 2

Двигатель и коробка, судя по всему, прежние: бензиновый V6 3.5 и девятиступенчатый «автомат». Мощность не указана, зато есть паспортное время разгона до «сотни» — 7,6 секунды. У нашего дореформенного SUV тот же показатель, стало быть, мотор все так же выдает 318 л.с. Привод, скорее всего, исключительно передний (как и у предшественника в РФ, а вот в Штатах кроссовер бывает и переднеприводным).

Дореформенный Chevrolet Traverse
1 / 3
Дореформенный Chevrolet Traverse
2 / 3
Дореформенный Chevrolet Traverse
3 / 3

Отметим, в открытой базе Росстандарта свежее Одобрение транспортного средства на Chevrolet Traverse на момент публикации новости обнаружить не удалось. Прежний кросс к нам поставляли с американского завода GM, рестайлинговый, вероятно, также приедет из Штатов. Предполагается, что в РФ продажи SUV с новым дизайном стартуют в следующем году.

Между тем дореформенный Chevrolet Traverse, хоть и пропал с главной страницы российского сайта бренда, но он еще высвечивается в конфигураторе: от 3 909 900 рублей за комплектацию LT и от 4 209 000 рублей за версию Premier.

кроссовер Россия авторынок новинки рестайлинг Chevrolet Chevrolet Traverse

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Из того, что было: кто делает редукторы, которые гудят и разваливаются Тема контрафакта лично мне очень интересна. Наверное, потому что я люблю в равной мере и технику, и фильмы ужасов. А исследование контрафакта – это почти всегда техно-хоррор. А в случае, ког... 807 0 0 22.12.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Toyota Land Cruiser 200 Здесь придётся дать спойлер: причин любить двухсотый «крузак» намного больше, чем поводов его не любить. Но нам требуется объективность, поэтому постараемся найти хотя бы пять аргументов про... 3571 5 2 21.12.2021
Статьи / Авто недели Мощно, серьезно, дорого: стоит ли покупать Nissan 350Z за 1,5 миллиона Мы уже пробовали выбирать спорткары из культовых автомобильных игр – например, Nissan Skyline, Subaru Impreza, Honda S2000 и так далее. Сегодня на очереди еще одна легенда серии NFS – Nis... 1458 5 1 21.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 18878 10 3 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 17683 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест Volkswagen Taos: стоит ли переплачивать за клона Шкоды Karoq? Цены растут как на дрожжах! Помните, сколько стоил хитовый Volkswagen Tiguan в 2016 году? Начальную версию можно было купить за 1 349 000 вечностабильных. Теперь – от 1 949 900! Так что появ... 12258 5 2 29.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
62 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings