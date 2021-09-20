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Рестайлинговый кроссовер Kia Seltos: известны примерные сроки премьеры

20.09.2021 204 0 0

Плановый рестайлинг может принести компактному паркетнику корейской марки еще и доработанные системы безопасности. Кое-где также надеются на увеличение мощности.

 

Кроссовер Kia Seltos дебютировал в 2019 году в Индии, первым рынком для него стала Корея, а вот новость о грядущем рестайлинге прилетела из Австралии: там модернизированный SUV должен появиться во второй половине следующего года, об этом сообщает издание CarsGuide со ссылкой на местное подразделение марки. Хотя первыми посвежевший паркетник, скорее всего, опять получат корейские дилеры, и до них модель может добраться на несколько месяцев раньше, чем до австралийских. В общем, не исключено, что премьеру такой Seltos справит уже в начале 2022-го. Отметим, фирменных изображений рестайлингового кросса еще нет, не опубликованы даже тизеры, то есть пока неизвестно, как именно изменится SUV, — только догадки. 

Актуальный Kia Seltos, версия для России. В других странах кросс в целом выглядит так же
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Актуальный Kia Seltos, версия для России. В других странах кросс в целом выглядит так же
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В частности, CarsGuide считает, что переднюю часть Селтоса вполне могут переделать в стиле Kia Sportage нового поколения. Так это или нет – узнаем уже после официального анонса, а то и вовсе после премьеры. Но в любом случае можно рассчитывать на иные бампер и радиаторную решетку. Еще австралийцы прочат «своей» модели усовершенствованные системы безопасности и виртуальную «приборку».

Наконец, издание полагает, что для локальной версии могут увеличить отдачу бензиновой «турбочетверки» 1.6 T-GDI: с нынешних 177 до 199 л.с. Впрочем, если Kia и решится на обновление техники, то вряд ли это произойдет на всех рынках. В Австралии актуальный Seltos еще доступен с «атмосферником» 2.0 MPI мощностью 150 л.с. Оба мотора сочетаются с вариатором, турбодвигателю также положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Актуальный Kia Seltos, версия для России. У австралийского кросса салон такой же, не считая, конечно, расположения руля. А вот в Индии и некоторых других странах приборка и экран мультимедиа объединены

До России Kia Seltos добрался в прошлом году, у нас кроссовер доступен с атмосферными 1.6 MPI (123 л.с.) и 2.0 MPI (149 л.с.) и тем же турбодвижком 1.6 T-GDI (177 л.с.). Базовый мотор работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», двухлитровый сочетается с вариатором, турбоверсия идет с 7DCT. Машины с «атмосферниками» бывают с передним или полным приводом, Seltos с 1.6 T-GDI – исключительно полноприводный. Рестайлинговый паркетник в РФ, вероятно, появится в лучшем случае в конце 2022-го.

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