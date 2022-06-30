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  • Рестайлинговый кроссовер Kia Seltos: новый «взгляд», табло и шайба

Рестайлинговый кроссовер Kia Seltos: новый «взгляд», табло и шайба

30.06.2022 739 1 0

О технике модернизированного SUV производитель еще не рассказал – не исключено, что ее реформы не затронули.

 

Компактный паркетник Seltos в гамме Kia появился в 2019 году. Мировая премьера прошла в Индии, но дебютным рынком стала родная для марки Корея, и корейцы же первыми получат кросс, переживший плановый рестайлинг: полноценную презентацию такого Селтоса проведут 15 июля в рамках домашнего мотор-шоу. Ну а пока можно поразглядывать фирменные фотографии.

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У кроссовера новый «взгляд»: нет, форма фар не изменилась, однако начинка теперь другая, вдобавок появились диодные росчерки ходовых огней, визуально объединенные со светящимися же полосками на радиаторной решетке. Сама решетка – новая. Еще Seltos обрел иные бамперы, а задние фонари отныне в виде единой плашки. Наконец, паркетнику достались 18-дюймовые колеса нового дизайна.

На данный момент неизвестно, повлиял ли обвес на габариты модели. Длина дорестайлингового Селтоса (в корейской спецификации) равна 4375 мм, колесная база – 2630 мм.

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Внутри – гигантское табло, то есть объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма). К слову, Kia Seltos индийского производства (такие машины поставляют и в другие страны) изначально имеет единый корпус, однако приборы у него – аналоговые, плюс они «утоплены». Корейский паркетник также получил новый блок управления «климатом», другими стали и центральные дефлекторы обдува. А еще Kia Seltos лишился традиционного рычага коробки – вместо него теперь шайба.

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О технике пока ни слова. Дореформенный Seltos в Корее сегодня доступен с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.6 T-GDI мощностью 177 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод – передний или полный. Прежде у кросса на домашнем рынке еще был турбодизель 1.6 (136 л.с.), но его давно отправили в отставку. Зато дизель до сих пор есть у Селтоса в Индии – это мотор объемом 1,5 литра (115 л.с.). Индийцам модель также предложена с бензиновыми «атмосферником» 1.5 (115 л.с.) и турбомотором 1.4 T-GDI (140 л.с.). На некоторых рынках, включая российский, в гамму входят атмосферные моторы 1.6 MPI и 2.0 MPI.

Дореформенный Kia Seltos для Кореи
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Дореформенный Kia Seltos для Кореи
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Дореформенный Kia Seltos для Кореи
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До остальных стран обновленный Kia Seltos, видимо, доберется позже в текущем году. Впрочем, в РФ появление такого кроссовера прогнозировать невозможно по понятным причинам.

кроссовер авторынок новинки рестайлинг KIA KIA Seltos

 

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1 комментарий
30.06.2022 11:06
kashkashmary@mail.ru

что-то в сторону корейщины очень пошли... как-то опель кроссленд красивее

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