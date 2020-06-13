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Рестайлинговый Lada Largus: новые изображения

13.06.2020 1833 0 0

В ближайшие месяцы ожидается премьера обновлённого российского универсала, а пока мы, пользуясь имеющейся информацией, решили представить, как он будет выглядеть.

 

Лада Ларгус производится с 2012 года, в свою очередь, модель является перелицованным универсалом Dacia Logan MCV первой генерации образца 2006 года. Совсем недавно мы опубликовали рендеры возможного наследника Ларгуса с современным дизайном, однако это новинка не ближайшего времени. Сегодня же нашей темой является более реальный автомобиль, который увидит свет уже очень скоро. В прошлом году, кстати, Largus немного обновили, однако теперь мы ожидаем куда более существенного рестайлинга. Недавно на дорогах был замечен закамуфлированный экземпляр фургона, передняя часть которого скрыта камуфляжной плёнкой. Сквозь неё прослеживается совершенно новое лицо будущей новинки, сделанное в Х-стиле. Решётка радиатора и бампер будут схожи с другими новыми моделями Lada, а вот фары будут взяты у Renault Logan актуального второго поколения.

Уже известно, что рестайлинговый Ларгус получит более крупные боковые зеркала от Lada Vesta. Что же касается задней части, то попавшийся на дорогах тестовый закамуфлированный образец имел старые фонари и бампер, и есть вероятность, что здесь всё оставят по-прежнему. Однако мы изобразили вариант с более современной светодиодной задней светотехникой, а также с обновлённым бампером, имеющим контрастную декоративную вставку.

Существенные изменения ожидаются и в салоне: здесь появятся новые карты дверей, передняя панель от Renault Duster, новые сиденья, центральная консоль с подлокотником и руль (вероятно, от Lada XRAY Cross). В список опций добавятся датчики дождя и света, а также обогрев лобового стекла. При этом техническая часть, судя по всему, останется прежней. 

Премьера новинки должна состояться в конце лета.

Lada Largus после прошлогоднего обновления
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Lada Largus после прошлогоднего обновления
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Сегодня Lada Largus предлагается с двумя вариантами бензиновых двигателей – 8-клапанным ВАЗ-11189 (1.6, 87 л.с.) и 16-клапанным ВАЗ-21129 (1.6, 106 л.с.). Цены на универсал с базовым мотором начинаются с отметки в 627 900 рублей, более мощный 106-сильный вариант обойдётся минимум в 722 900 руб. Все модификации комплектуются механической коробкой передач, однако есть вероятность появления у рестайлинговой модели возможности выбора автоматизированной трансмиссии, которая уже применяется на других моделях Lada.

Напомним, месяц назад стали известны планы АвтоВАЗа до 2028 года. 

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