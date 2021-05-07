На днях в Сети появились новые шпионские фотографии седана, где он запечатлён безо всякого камуфляжа. Благодаря им у нас есть возможность составить наиболее точное представление о том, как будет выглядеть корейский флагман.

Представительский седан Kia K900 (на домашнем рынке он носит имя К9) в нынешнем поколении производится с 2018 года, он пришёл на смену хорошо известной в России модели Quoris. После премьеры флагманская модель получила неоднозначные отзывы относительно внешности, многие посчитали её невыразительной. Это отразилось и на продажах: за 2020 год в США (один из основных рынков для модели) было продано всего 305 штук. Для сравнения, за этот же период S-класс разошёлся тиражом в 8589 экземпляров, 7 серия – 6443 штуки, Lexus LS – 3617 автомобилей. Судя по всему, в компании Kia также посчитали дизайн не самым удачным, ведь рестайлинговый К900 получит совершенно иную переднюю часть. Решётка радиатора станет заметно крупнее, а её очертания чуть более строгими. Вытянутые по горизонтали узкие фары получат простую четырёхугольную форму, а в их верхней части расположится ряд светодиодных сегментов, подобное решение используют некоторые новые модели Audi.

Сбоку единственным видимым отличием являются длинные декоративные элементы на передних крыльях, а вот задняя часть изменится куда более существенно. Центральное во всех смыслах обновление – широкая светодиодная полоса, объединяющая фонари (аналогичное решение применено на родственном рестайлинговом седане Genesis G90), которые также получили иное наполнение из светящегося «забора» вертикальных элементов. Седан избавится от одного из самых спорных дизайнерских элементов — хромированной окантовки вокруг фонарей. Ниша номерного знака теперь располагается на бампере, также флагман получит увеличенные патрубки выхлопной системы более сложной формы. Само собой, флагман получит обновлённый фирменный логотип.

Скорее всего, моторная гамма останется прежней. На нынешний седан ставят исключительно бензиновые двигатели, три из них имеют 6 цилиндров – атмосферные 3.3 и 3.8, а для рынка Кореи предлагается турбированный 3.3 T-GDI (370 л.с.). Кроме того, есть 5-литровый атмосферный V8, развивающий 413 л.с. На разных рынках седан может быть как с задним приводом, так и полноприводным. Коробка передач – 8-ступенчатый «автомат».

Премьера новинки ожидается уже в ближайшие месяцы.

Нынешний Kia K900 1 / 3 Нынешний Kia K900 2 / 3 Нынешний Kia K900 3 / 3

Сегодня в России К900 предлагается с двумя вариантами двигателей. Седан с базовым 249-сильным V6 3.3 GDI можно приобрести за 4 064 900 рублей. Топовая же модификация с 413-сильным V8 5.0 GDI обойдётся в 5 494 900 рублей. Все версии на нашем рынке имеют полный привод.

Кстати, в прошлом месяце состоялась официальная премьера обновлённого седана Kia Cerato.