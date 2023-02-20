Популярный немецкий кроссовер готовится к рестайлингу, и на прошлой неделе были опубликованы первые официальные тизеры новинки. Что же изменится в его внешности?

История модели Touareg началась в 2002 году, когда было презентовано первое поколение паркетника. Сегодня на конвейере третья генерация, премьера которой состоялась весной 2018 года. Уже давно подошло время для планового рестайлинга, и сейчас у нас в распоряжении есть официальные фотографии закамуфлированных прототипов, на которых можно увидеть все основные изменения внешнего вида.

Рендер обновлённого Туарега

Лучше всего можно разглядеть полностью новую переднюю часть, где разместятся матричные фары IQ.Light HD с L-образными светодиодными элементами, а также горизонтальной полосой, проходящей через решётку радиатора. Сама решётка станет чуть более узкой по высоте, но более широкой в её нижней части. Бампер также полностью новый, он получит крупный воздухозаборник с горизонтальными перекладинами во всю ширину. Сбоку не ожидается существенных изменений, разве что кроссовер может избавиться от декоративных элементов в передних крыльях. Что же касается задней части, то запечатлённых на официальных тизерах Touareg обладает фонарями с точно такой же графикой светодиодов, что и нынешняя модель. При этом в верхней части крышки багажника явно прослеживается горизонтальная вставка, поэтому можно предположить, что здесь появятся светодиодные габаритные полоски, как на других новых моделях марки. Ещё одно заметное новшество – светящаяся эмблема марки, и обновлённый Туарег станет первой моделью марки в Европе, которая получит эту деталь.



Рендер обновлённого Туарега

В салоне глобальных изменений не ожидается: он сохранит огромный 15-дюймовый экран, на который будет выводиться новая версия мультимедийной системы с улучшенным голосовым управлением и возможностью беспроводного подключения. В компании заверяют, что рестайлинговый Туарег получит доработанное шасси «нового поколения», которое включает в себя перенастроенные подвески, а также новый датчик, измеряющий нагрузку на крышу и позволяющий менять степень вмешательства системы стабилизации в зависимости от наличия либо отсутствия багажника. При этом моторная гамма может остаться прежней.



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Полноценная премьера новинки ожидается летом этого года.

Между тем, в прошлом месяце мы выясняли, стоит ли покупать Туарег второго поколения.