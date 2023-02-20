История модели Touareg началась в 2002 году, когда было презентовано первое поколение паркетника. Сегодня на конвейере третья генерация, премьера которой состоялась весной 2018 года. Уже давно подошло время для планового рестайлинга, и сейчас у нас в распоряжении есть официальные фотографии закамуфлированных прототипов, на которых можно увидеть все основные изменения внешнего вида.
Лучше всего можно разглядеть полностью новую переднюю часть, где разместятся матричные фары IQ.Light HD с L-образными светодиодными элементами, а также горизонтальной полосой, проходящей через решётку радиатора. Сама решётка станет чуть более узкой по высоте, но более широкой в её нижней части. Бампер также полностью новый, он получит крупный воздухозаборник с горизонтальными перекладинами во всю ширину. Сбоку не ожидается существенных изменений, разве что кроссовер может избавиться от декоративных элементов в передних крыльях. Что же касается задней части, то запечатлённых на официальных тизерах Touareg обладает фонарями с точно такой же графикой светодиодов, что и нынешняя модель. При этом в верхней части крышки багажника явно прослеживается горизонтальная вставка, поэтому можно предположить, что здесь появятся светодиодные габаритные полоски, как на других новых моделях марки. Ещё одно заметное новшество – светящаяся эмблема марки, и обновлённый Туарег станет первой моделью марки в Европе, которая получит эту деталь.
В салоне глобальных изменений не ожидается: он сохранит огромный 15-дюймовый экран, на который будет выводиться новая версия мультимедийной системы с улучшенным голосовым управлением и возможностью беспроводного подключения. В компании заверяют, что рестайлинговый Туарег получит доработанное шасси «нового поколения», которое включает в себя перенастроенные подвески, а также новый датчик, измеряющий нагрузку на крышу и позволяющий менять степень вмешательства системы стабилизации в зависимости от наличия либо отсутствия багажника. При этом моторная гамма может остаться прежней.
Полноценная премьера новинки ожидается летом этого года.
Между тем, в прошлом месяце мы выясняли, стоит ли покупать Туарег второго поколения.
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