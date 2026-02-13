Рестомод Volvo P1800 ES Norrsken из Нидерландов: новая жизнь шведского шутинг-брейка

Новинки ×
Опубликовано 13.02.2026
Нидерландские компании Autoforma и Volvo-Lotte представили разработанный совместно рестомод Norrsken на базе элегантного шутинг-брейка Volvo P1800 ES из 1970-х, он уже доступен для заказа, но тираж будет очень скромным.

Многие автолюбители и профессиональные дизайнеры считают Volvo P1800 одной из самых красивых машин за всю историю мирового автопрома. Эта модель была разработана в начале 1960-х как купе, и только в 1972 году свет увидел сделанный на его базе трёхдверный универсал ES с прозрачной багажной дверью, которую впоследствии Volvo цитировала не раз, вплоть до модели Volvo C30.

Универсалы на базе купе обычно называют на британский манер шутинг-брейками. Volvo P1800 ES выпускался всего два года и сегодня считается достаточно редкой машиной на вторичном рынке, у нас на сайте есть большой материал об опыте владения таким универсалом. Очень классный рестомод на базе купе Volvo P1800 несколько лет назад сделала шведская гоночная команда Cyan Racing, а Autoforma и Volvo-Lotte взяли в работу именно шутинг-брейк.

Autoforma — это очередное детище известного нидерландского автомобильного дизайнера Нильса ван Роя, компания занимается производством штучных рестомодов на заказ. Volvo-Lotte реставрирует и продаёт классические модели Volvo, у неё на примете всегда есть несколько экземпляров P1800 ES, подходящих для изготовления рестомода. Совместный проект получил имя Norrsken, что в переводе со шведского означает «северное сияния».

Исходный шутинг-брейк разбирается до винтика, кузов проходит тщательную реставрацию, получает новую диодную светотехнику, новые бамперы и ряд оригинальных элементов из углепластика — например, спойлер над багажной дверью. Колёсные арки расширены под установку модернизированного шасси и современных широких шин, надетых на кованые колёса.

Салон рестомода пока представлен лишь в виде эскизов, а в описании сказано, что классическая атмосфера и даже сиденья будут сохранены, но при этом будут обновлены все материалы отделки — заказчик вправе выбрать кожу, алькантару или скандинавскую шерсть. Переднюю панель можно декорировать натуральным шпоном или алюминиевыми вставками.

О технике информации немного: известно, что старенький атмосферный бензиновый двигатель будет заменён относительно свежей форсированной «турбопятёркой» Volvo, мощность будет более чем достаточной.

Autoforma и Volvo-Lotte рассчитывают изготавливать в год всего пять рестомодов Norrsken, каждый будет сконфигурирован под конкретного клиента, двух одинаковых машин не будет даже близко. Цена — от 300 000 евро без учёта налогов.

универсал тюнинг классика новинки Volvo

 

