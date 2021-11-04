При словах «шведский универсал» обычно вспоминают либо безотказный XC70, либо огромный квадратный «холодильник» 200-й, 700-й или 900-й серии. А ведь выпускали в Швеции и такие универсалы – двухдверные, изящные, нарисованные итальянскими дизайнерами… Правда, выпускали недолго, всего 2 года. Но сейчас это даже к лучшему: каждый сохранившийся экземпляр – подлинный раритет.

Автомобиль – Volvo P1800 ES 1973 года. Редкий двухдверный универсал, выпускавшийся с 1972 по 1973 годы (более известный вариант купе выпускался с 1961 по 1972 годы). Состояние – полный сток после реставрации. В России такие машины можно пересчитать по пальцам одной руки.



Владелец – Сергей Павлов, житель Москвы, руководитель автосервиса по ремонту Volvo. Реставрация и коллекционирование раритетных Volvo – чисто семейное хобби. На данный момент на автомобиле в режиме «машины выходного дня» в теплое время года ездит его дочь Ксения.

Слово Сергею:

– История появления этой машины в нашей стране теряется в тумане. Мне она попалась лет шесть назад еще на советских транзитных номерах, продавали ее перекупщики (причем, несмотря на неважное состояние, отнюдь не за бесценок, просили порядка $10 000), и прошлое автомобиля толком прояснить не удалось.

Тем не менее, зная о ее редкости, мы приобрели ее, не задумываясь. Стоимость реставрационных работ вылилась в сумму, приблизительно эквивалентную $20 000. Неспешное восстановление заняло около трех лет, поскольку этот процесс у меня все же не коммерческий, а хоббийный. Работали, когда появлялось свободное время, когда приходили заказанные запчасти.

В Швеции сегодня действуют несколько компаний, которые занимаются продажей запчастей к ретро-Вольво, причем достаточно квалифицированно – например, те же кузовные элементы они выпускают сами и отлично знают уязвимые в плане коррозии места, делая те части, которые и требуют в большинстве случаев вмешательства. Я заказывал элементы крыльев, пола, колесных арок и т.п.

Автомобиль полностью разобрали, отпескоструили, подварили и покрасили. Перебрали трансмиссию и подвеску. В итоге состояние машины я определяю как идеальное технически и на 100% стоковое. С октября по май Volvo хранится в гараже, а в теплое время года ездит по городу в качестве авто выходного дня и посещает разные ретро-фестивали.

Снаружи

Volvo P1800 существовал как в виде классического спорт-купе, так и в виде выпускавшегося весьма непродолжительное время (и поэтому гораздо более редкого!) двухдверного универсала. Который, впрочем, не желал иметь ничего общего с типичным автомобилем-хозяйственником и автомобилем-трудягой, будучи классическим фан-каром!

Такой кузов язык не поворачивается назвать расхожим для подобных машин словом «сарай»: концентрированное изящество – его второе имя. Легкость и воздушность прописаны в каждой детали! Собственно, двухдверный универсал чаще именуют малоизвестным у нас термином shooting-brake – машины для охотника-джентльмена в чисто аристократическом понимании концепции охоты, которую не следует путать с грязным снаружи и внутри внедорожником, плотно набитым нетрезвыми вооруженными мужиками…



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Редкий автомобиль столь роскошно выглядит строго в профиль – зачастую боковой вид бывает скучноват и не слишком выигрышен. Но у Volvo P1800 это самый шикарный ракурс, при том что все остальные ничуть не хуже!



Одна из ключевых деталей экстерьера – полностью стеклянная задняя дверь, чистое стекло без рамок и каркасов, без металла и пластика! Через просверленные в стекле отверстия к двери крепятся петли, газовые упоры и ручка открывания. А герметичность обеспечивает эластичный уплотнитель по периметру проема. Очень стильное решение для своих лет, ничуть не потерявшее броского вида и сегодня. Причем на голову переигрывающее по изяществу заднюю дверь у Volvo C30 года, сделанную в середине 2000-х как раз в виде аллюзии на легендарную P1800!



Хром во внешней отделке уместен на этой машине как нигде!



Внутри​

Обшивка салона – под цвет кузова: небесно-голубой винил и кожа. Смотрится несколько холодновато, но зато великолепно визуально расширяет пространство! К слову, это оригинальный цвет отделки, а помимо голубого для модели были также доступны красный, черный, бежевый и пара оттенков коричневого.

Передние кресла безупречно подогнаны под концепцию Gran Turismo, и сидеть в них очень комфортно. Боковая поддержка, подпор поясницы, простеганные «валики» для циркуляции воздуха, высокие спинки с интегрированными подголовниками – за рулем Volvo P1800 можно провести весь день и вылезти бодрячком!



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В дизайне салона многим вспомнятся ранние модели «Жигулей», и это ни разу не упрек и не ирония, а лишь типичный для тех лет стиль. Черный пластик с выразительной шагреневой текстурой. Панель приборов с отделкой пленкой под дерево и с дискретными шкалами – мода на интегрированные «приборки» еще не наступила. Крупные перекидные клавиши управления электрооборудованием. Плоские дверные карты, обтянутые винилом и L-образные дверные ручки из плотной резины. Треугольные форточки с поворотными замочками. Голый окрашенный металл на стойках. Тем не менее к эргономике полувековой давности адаптируешься очень быстро! Все в целом удобно, почти все интуитивно нащупывается. Даже для современного автолюбителя не потребуется чтение инструкции, чтобы наскоро разобраться с системой отопления и кондиционирования, чьи органы управления разбросаны по разным сторонам руля: слева включается вентилятор, а дефлекторы и рукоятки управления воздушными потоками находятся справа и, по сути, торчат из-под торпедо

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...разве что ручник под левую руку несколько непривычен...



«Щеточки» из упругого синтетического ворса предотвращают падение мелких предметов в механизм селектора. Распространенное решение для олдскульных автоматических коробок передач – на моделях Вольво оно встречалось аж до конца 90-х.



На панели – честный полный комплект приборов: спидометр, тахометр, температура масла и антифриза, давление масла, бензомер и стрелочные часы. На упрощенную лампочку индикации исчезновения зарядки заменили только лишь вольтметр. Интересно, что все приборы в P1800 – породистые, от Smith Instruments, каноничного британского производителя автомобильных индикаторов, основанного в 1881 году часовщиком Сэмюэлем Смитом. В 1904 году король Эдуард VII попросил Смита изготовить прибор для измерения скорости движения его автомобиля, и после открытия первого завода по массовому производству спидометров в Европе первое же серийное устройство было записано в журнале заказов как «№1, для Его Величества Короля, Букингемский дворец»…



Тонкий трехспицевый руль своим внушительным диаметром отчасти компенсирует отсутствие гидроусилителя. Он сменил раннее двухспицевое колесо, спицы которого имели характерную «спортивную» перфорацию из четырех крупных отверстий на каждой. Поклонники P1800 в свое время жалели о таком видоизменении руля…



Фирменная фишка, известная многим поклонникам марки Вольво, – запирающийся на замок бардачок в туннельном боксе.



Задний ряд сидений на любом GT или спорткупе – условный. Рассчитывать на него всерьез не приходится. И несмотря на то, что у нас универсал в духе GT, задний ряд тут такой же тесный в длину, как и у купе P1800. При крупных водителе и пассажире спереди взрослым сзади делать нечего…



Багажник shooting-brake – мечта гламурного путешественника! Просторный и достаточно правильной формы – на рекламных проспектах 60-х он обычно изображался с сумками гольфиста. Но и более утилитарная поклажа в нем прекрасно размещается – особенно будучи пристегнутой штатными регулируемыми ремнями из натуральной кожи!



Ну а со сложенной в ровный пол спинкой заднего сиденья Volvo P1800 можно и в качестве весьма практичного грузовоза поэксплуатировать!



Под фальшполом скрываются три раздельные ниши – для запасного колеса и разного мелкого вспомогательного барахла:



Железо​

В движение автомобиль приводит продольно расположенный чугунный 2-литровый мотор B20, который совмещен с 3-ступенчатым автоматом BorgWarner BW-35. Привод – через кардан, на неразрезной задний мост на пружинах. Передняя подвеска – пружинная двухрычажная. Рулевой механизм – червячный редуктор с маятниковым рычагом, без гидроусилителя. Тормоза – двухконтурные, дисковые по кругу, с вакуумным усилителем (такие пошли с 1970 года, а ранее были одноконтурные и с барабанами сзади). Имеется родной кондиционер.



Двигатель B20, который тут выдает 118 л.с., – достаточно распространенный, живучий и надежный простой мотор. Он ставился на Volvo Amazon (121, 122, 123), на PV544, на Volvo сотой серии (144,142,145). Но, как правило, в карбюраторном варианте. Поэтому Volvo P1800 весьма удивляет тех, кто с ним впервые встретился, полноценным инжектором с распределенным впрыском. Хотя бошевская система D-Jetronic, установленная под капотом этой машины, разработана еще в середине 1960-х годов, карбюратор в начале 70-х использовался все еще повсеместно – с ним и продавалось большинство экземпляров P1800.



D-Jetronic – электронная система впрыска со всеми присущими ей достоинствами: минимум механики, электромагнитные форсунки на каждый цилиндр, датчик давления во впускном коллекторе в качестве основного источника данных для смесеобразования и простой аналоговый электронный блок, контролирующий процесс. Никакой обратной связи по выхлопу, лямбда-зондов и катализаторов, разумеется, нет.

BorgWarner BW-35 – чисто механическая трансмиссия, управляемая оборотами и давлением масла, электроники и датчиков в ней нет. Имеется только тросовая связь с дроссельной заслонкой. Коробка разработана для легких автомобилей с моторами до 140 л.с. На P1800 она служит долго и беспроблемно.

В движении

По виду Volvo P1800 сразу не скажешь, что он очень низкий, но когда усаживаешься за руль, это чувствуется в полной мере. Низкая крыша, очень низкая посадка в кресло, чтобы голова не упиралась в потолок – для человека с высоким ростом и приличной массой и залезть в салон непросто, и максимально отодвинутого назад кресла чуть-чуть не хватает. Тем не менее в конечном итоге это компенсируется комфортабельными сиденьями и великолепной обзорностью: остекление обильное, стойки узкие.

Динамики двигателя более чем достаточно для городских условий – двухлитровый мотор отлично тянет с низов, запас тяги всегда ощущается. Переключения передач происходят примерно на 2500 оборотах. Комфортная крейсерская скорость на P1800 – около 100 км/ч. Конечно, не хватает хотя бы четвертой передачи в коробке – но это специфика всех старых машин с малоступенчатой трансмиссией. Резерв под правой педалью, чтобы переключиться на повышенную, еще есть, а вот переключаться уже некуда, и заметно растет гул. Звукоизоляция же тут традиционно простенькая для тех лет – войлок под половым покрытием, но зато удачная аэродинамика минимизирует воздушные шумы.

Руль достаточно легкий, несмотря на отсутствие ГУРа и червячный механизм, с небольшим конструктивным люфтом в пределах допуска. Дисковые тормоза безупречно замедляют легкий кузов – с ними не напрягает езда по современному мегаполису, где перед твоим бампером постоянно шмыгают туда-сюда «задницы» по 5-10 миллионов рублей.

Подвеска машины – комфортная, мягкая и ни разу не спортивная. Собственно, как спортивную ее производитель и не позиционировал – это именно автомобиль для приятных продолжительных путешествий по автострадам, и все свои свойства он сохранил в полной мере спустя без малого полвека после выхода из заводских ворот!



История модели​

Если спросить среднестатистического любителя автомобилей, какая самая известная в мире модель Volvo, он, скорее всего, назовет 240-ю модель, старый-добрый «танк». Ее прославили и массовые тиражи, и прижимистый глава Ikea Ингвар Кампрад, катавшейся на старушке вплоть до самой своей смерти, и бесчисленное количество экранных появлений… На крупнейшем сайте, посвященном автомобилям в кино, imcdb.org, Volvo 240 отведено аж 68 страниц по 30 фильмов на странице! Тогда как Volvo 850 – вдвое меньше, Volvo S80 – еще меньше…

А вот Volvo P1800 – всего лишь три, однако сама компания-производитель считает модель наиболее узнаваемой в мире и по сей день! И рассказ об истории мы начали так издалека неспроста, ибо именно кино сыграло важнейшую роль (такой вот каламбур!) в становлении популярности этой машины – а точнее, культовый в свое время британский детективный телесериал «The Saint», шедший с 1962 по 1969 годы. Главную роль в нем исполнил знаменитый «Бонд» Роджер Мур, который выступил там роскошно – причем не только за гонорар, но и искренне от души, поскольку сам обожал книжный цикл английского детективщика Лесли Чартериса, по которому снимали «Святого». Мур настолько проникся духом фильма, что на время съемок даже приносил на площадку костюмы из собственного гардероба и дважды отказывался от ролей агента 007! Ну а автомобилем главного героя стал как раз шикарный белый купе Volvo P1800, по сюжетной значимости не намного уступавший обаятельному «Робин-Гуду» Саймону Темплару по прозвищу «Святой»: после первого же телесезона продажи машины резко подскочили по всему миру! И хотя впоследствии Volvo не скрывала, что в силу своей сути (мажорного «развлекательного» авто) продажи P1800, продолжавшиеся 12 лет, начиная с 1961-го года, были невелики на фоне более практичных моделей марки, именно этот Gran Turismo в наибольшей степени повлиял на формирование имиджа шведского бренда во всем мире.

