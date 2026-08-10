Rezvani Beast X: полноприводный «зверь» с 1582-сильной гибридной силовой установкой

Суперкар Beast (название переводится на русский как «зверь») вернулся в модельный ряд Rezvani в 2024 году, ознаменовав возвращение автомобильного бизнеса Ферриса Резвани к истокам, то есть к спорткарам. В основе актуального Rezvani Beast лежит дореформенный базовый Corvette Stingray восьмого поколения с 6,2-литровым атмосферным нижневальный бензиновым V8 LT2. Rezvani «прикрутила» к этому двигателю два турбокомпрессора и увеличила мощность с 502 до 1014 л.с., а для кузова разработала полностью новое аэродинамическое оперение из углепластика.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Rezvani Beast X — дальнейшее развитие этого проекта, только теперь за основу взят полноприводный Chevrolet Corvette E-Ray с тем же V8 LT2 в составе гибридной силовой установки.

Важное замечание: весной этого года корпорация General Motors заменила на Corvette Stingray 6,2-литровый V8 LT2 на совершенно новый 6,7-литровый V8 LS6 — это тоже атмосферный нижневальный двигатель, но более мощный. Corvette E-Ray в свою очередь был заменён полноприводным Corvette Grand Sport X с V8 LS6 в составе гибридной силовой установки вместо ушедшего V8 LT2. Таким образом, приобрести новый Corvette с V8 LT2 больше нельзя, но Rezvani, видимо, купила про запас несколько экземпляров Corvette E-Ray, чтобы сделать из них Beast X и ещё раз монетизировать опыт по доработке двигателя V8 LT2.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Напомним, что на Corvette E-Ray двигатель V8 LT2 работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и вращает задние колёса, а между передними колёсами установлен электромотор с максимальной отдачей в 162 л.с. и 165 Нм. Питается электромотор от расположенной в центральном тоннеле литий-ионной батареи ёмкостью 1,9 кВт·ч. Заряжается батарея от того же электромотора, работающего в режиме генератора при торможении и движении накатом, зарядка от внешнего источника не предусмотрена. Максимальная совокупная отдача силовой установки Corvette E-Ray — 664 л.с. и 807 Нм.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

На Rezvani Beast X благодаря двум турбокомпрессорам на двигателе V8 LT2 максимальная отдача гибридной силовой установки увеличена до 1582 л.с. и 1735 Нм, время разгона с места до 60 миль/ч (96,56 км/ч) уменьшилось с 2,5 до 1,9 с. Ходовая часть модернизирована под возросшую мощность.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Кузов Beast X выполнен в том же стиле, что у обычного Beast, но с более агрессивным аэродинамическим оперением: увеличились сечения воздуховодов, появились боковые канарды на переднем бампере, расширены пороги, увеличен задний диффузор, на корме появилось разделённое на две части фиксированное антикрыло. В салоне Beast X сохранён усечённый руль обычного «зверя» и кривоватый кожаный козырёк на передней панели, а кресла получили углепластиковые каркасы.

Минимальная цена Rezvani Beast X составляет 500 000 долларов. В списке опций есть «шпионский» набор 007 Package за 45 000 долларов, куда входят дымовая завеса, сирена и стробоскопы, распылитель слезоточивого газа, защита от электромагнитного импульса на случай атомного взрыва, детектор взрывчатки, ночной тепловизор, электромагнитные дверные замки, внутреннее переговорное устройство, реанимационный набор с кучей медикаментов и мешком для согревания. Забронировать один из пяти Rezvani Beast X можно всего за 1500 долларов.